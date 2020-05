"El Príncipe de la Destrucción" Deportes 10 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En una oportunidad y tras haber dejado maltrecho un auto más, producto de su vehemencia, un periodista lo consultó a don Enzo Ferrari, esperando que "Il Commendatore" se lamente por la significativa pérdida económica que le significaría la reparación de la máquina, literalmente destruida.

Ferrari, con total naturalidad, pero también con una buena cuota de sarcasmo, se dirigió al periodista, con una frase que definió perfectamente lo ocurrido en la pista, al llamarlo a Gilles: "El Príncipe de la Destrucción".

La ocurrencia de don Enzo generó risas entre quienes lo rodeaban, pero él no cambió jamás su estado de ánimo, que se vio reflejado en su cara de poker.

Gilles fue recomendado a la Scuderia italiana por James Hunt, con quien solo compartió una carrera en el equipo McLaren, en el circuito de Silverstone.

El británico, que venía de conseguir el título en 1976 al cabo de la recordada definición con Niki Lauda cuando el austríaco se bajó en Monte Fuji, dijo aquella vez: "Este chico es un genio".

"Incomprensiblemente lo dejaron escapar en McLaren y el astuto de don Enzo lo contrató al vuelo", agregó Hunt.

Jody Scheckter, que fue campeón en 1979, en la temporada que compartió equipo con Villeneuve, reconoció que "yo me coroné ese año porque Gilles respetó las órdenes de la Scuderia; no tengo dudas, que ha sido el piloto más rápido que el mundo ha visto".

El sudafricano agregó: “Era un romántico de la competición; aquel famoso y espectacular incidente de Zandvoort y su retorno a boxes en tres ruedas fue duramente criticado por sus colegas, pero sin duda, cautivó a millones de espectadores por el espíritu que encarnaba".