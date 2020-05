Trabajo conjunto en plena cuarentena

Por Gastón Calvo





Raúl Porchetto y Raly Barrionuevo se respetan y aprecian pero tenían una cuenta pendiente: hacer algo juntos. Y ese “algo” finalmente se materializó en plena cuarentena, dado que grabaron a distancia una linda versión de “Bajaste del norte”, pieza compuesta por el autor de “Metegol” y que fuera grabada por León Gieco.

“La idea no era hacer un tema para la cuarentena, sino que trascendiera ese tiempo”, subraya Raúl en diálogo con Teleshow por WathsApp, como pueden hacerse las entrevistas en este presente tan atípico; mientras que por correo electrónico Raly señala: “Se trata de una canción que siempre me emocionó mucho y forma parte de mi repertorio de sobremesa".

Los artistas, uno referente del rock nacional y el otro del folclore, narraron cómo surgió el plan de grabar juntos, cómo fue el proceso de trabajo y cómo transitan el aislamiento. Además, hicieron un análisis de la situación de la industria de la música, que es sin dudas una de las más afectadas.





- ¿Como surgió la idea de grabar juntos “Bajaste del norte”?



- Raúl Porchetto: el desafío de la grabación era realmente grande porque Raly vive en Córdoba y yo quedé varado en Buenos Aires. En realidad, estoy mitad en Buenos Aires y mitad en Córdoba siempre, pero mi hogar es allá. Entonces teníamos que ver cómo lo planteábamos. Aparte, la idea no era hacer un tema para la cuarentena, sino que trascendiera ese tiempo y teníamos que ver las cuestiones técnicas.

Así empezamos a trabajar y fue un descubrimiento fantástico porque nos íbamos entendiendo, hubo mucho respeto, compartiendo todas las cosas que nos gustaban, las que creíamos que podíamos modificar... Y lo que en principio podía parecer difícil o una traba, terminamos valorando esta posibilidad en tiempos tan particulares como son estos de la cuarentena, que es poder estar haciendo un hecho creativo y de una forma diferente. Y realmente fue fantástico porque no hay cosa más linda que el proceso creativo y fuimos plasmando algo que terminó encantándonos a los dos. Aparte, el mismo video que se filma se hace con los celulares, que es el ADN de esta cuarentena. Fue una nueva forma de producir algo que es el lenguaje de uno.

- Raly Barrionuevo: surgió la idea de grabar esta canción con Raúl por la necesidad de compartir genuinamente nuestra música. Se trata de una canción que siempre me emocionó mucho, la conocí por la maravillosa versión de León (Gieco) y forma parte de mi repertorio de sobremesa.

Son de esas canciones hermosas que como norteño me mueve en lo más profundo porque habla del exilio interno que sucedió y sigue sucediendo en nuestras tierras.



- ¿Cómo fue el proceso de grabación? Les pregunto esto porque en cuarentena trabajaron a distancia, desde sus hogares...



- Raúl Porchetto: la idea con Raly fue que justo estaba comenzando la cuarentena y lo llamé, hacía muchísimo tiempo que no hablaba con él, para ver cómo andaba y cómo la estaba pasando. Y allí empezamos a hablar de música, como es típico entre músicos, y me mencionó “Bajaste del norte”, que una vez me había dicho que le encantaba el tema y la versión que había hecho León. Y me dijo que le gustaría que la cantáramos.

Él me lo propuso y para mi fue un honor porque me encanta lo que hace Raly, me parece fantástico y era un lindo desafío poder grabarla entre los dos. Así que en el primer momento le dije que sí y le pregunté cómo podíamos hacer, porque había que encontrar cómo producir una sinergia linda y creativa en la situación que estamos.

- Raly Barrionuevo: sí, cada cual desde su lugar. Raúl es un hombre de las sierras como yo pero a él la cuarentena lo encontró en Buenos Aires. El proceso de grabación fue muy simple. Armé las bases en un estilo de zamba norteña, con guitarra y bombo legüero. Raúl tocó la guitarra eléctrica y así lo fuimos completando.

Fue hermoso sentir que pudimos conectar desde el plano musical y creativo, ya que nunca habíamos hecho nada juntos. Sólo nos cruzamos en una grabación colectiva por la AMIA.



- Raúl, te quería consultar por la historia del tema. Es una canción que tengo entendido la compusiste de muy joven y a León Gieco le gustó, la grabó y quedó muy linda. Y a Raly: ¿Por qué “Bajaste del norte”? ¿Fue un tema que siempre te gustó?



- Raúl Porchetto: sí, la canción la hice cuando era muy jovencito y es un historia real. Era el casero de una casa que una tía mía tenía en Carlos Paz. Y realmente me encantaba charlar con él porque, no solo en sus manos, sino también en su rostro y en su mirada tenía reflejada su historia. Se le veía el halo de sus dolores y sus esfuerzos. Parecía que lo iba envolviendo con el simple hecho de mirarlo caminar.

A mí realmente me movilizó mucho poder charlar con él, conocer momentos de su vida y era un hombre muy sabio. Él había bajado, yo digo del norte, porque no sé si era de Salta o de Jujuy. Bajó hacia Córdoba y realmente me deslumbraba siendo tan joven yo poder ver a un hombre tan maduro y cómo se sostenía a pesar de todas las dificultades que tenía y había tenido en su vida. Cómo conservaba esa integridad que para él era su tesoro y la quería mantener a toda costa. Podría hablar mucho tiempo sobre lo que me generó, pero la síntesis quizás está en la canción misma.

Creo que tocábamos en Mar del Plata con PorSuiGieco (el grupo que Porchetto compartió con León Gieco, los Sui Generis y María Rosa Yorio), una de las pocas actuaciones que hicimos, y León escuchó el tema y me dijo que le gustaba y quería grabarlo. Yo le dije que sí obviamente porque para mi era un honor que León quisiera grabarla y tocarla. Creo que en la primera grabación estaba Dino Saluzzi y fue algo fantástico lo que lograron. Por décadas, León la estuvo manteniendo y la dio a conocer, no sólo en la Argentina, sino también en el exterior. Y yo honrado de que haya sido así.

- Raly Barrionuevo: sí, es lo que decía con respecto a una realidad social de nuestro país y de la que poco se habla. La migración de la provincianía hacia las grandes urbes, todo lo que sufrieron y sufren (discriminación, condiciones laborales precarias, etcétera). Sin dudas, es algo que cultural y socialmente nos marcó muy fuerte como país.



- Los traigo al presente. ¿Cómo llevan la cuarentena?



- Raúl Porchetto: la cuarentena la voy llevando poniéndole onda, viviendo el día a día, estando en el presente y tratando de estar ocupado, de aprovechar momentos que a veces uno no tiene para estudiar e investigar cosas que me apasionan. Y también te lleva a pensar mucho. Ver un planeta que está en cuarentena era inimaginable desde todos los aspectos que uno lo analice. Por suerte, acá en Argentina se encaró muy bien, con mucha sensibilidad.

El hombre es indivisible, no solo se puede pensar si sigue respirando, si tiene un virus. También tiene mente, emociones y espíritu. Si eso se fractura, más que hospitales va a haber que poner psiquiátricos. Hay que estar muy atentos. El hombre es un todo maravilloso y esto tiene muchas aristas. Sé que la economía es el paso siguiente pero hay muchas cosas más que la misma economía genera y también en la relación humana. Ya el peligro de un mundo virtual se puede acrecentar.

Ojalá que algo cambie. El primer cambio tiene que ser un cambio de conciencia, no de pensar que el otro es un enemigo. Ojalá que esto nos lleve a profundizarnos más. Ningún ser humano puede vivir sin la mirada de los que ama, sin los abrazos y afectos. Una comunidad se piensa en colectivo, en un todo. No es algo que tenga que ver con números nada más. Por eso el dolor y la fractura que produjo pensar nada más que en mercados. Ahora tampoco es solo pensar en virus. El hombre es más que eso. Estamos acá para trascender a mundos más profundos. Un poco todo esto nos bajó de ese pedestal de soberbia y nos dijo: “A ver si se dan cuenta del lugar que ocupan y no del que pretenden ocupar”.

- Raly Barrionuevo: en mi caso la llevo muy bien. Venía pensando hace tiempo ya retirarme de los escenarios. Fueron muchos años de darle con todo sin parar, desde muy chico, comiendo lo que podía y durmiendo en donde me agarraba la noche. Luego el trabajo fue creciendo y puedo decir que me fue muy bien, pero sentí que era tiempo de parar totalmente de girar. O sea que la cuarentena me agarró muy bien parado.



- ¿Qué proyectos tenían para este año y se vieron postergados por la pandemia?



- Raúl Porchetto: proyectos hay un montón. Lo concreto ahora es esto que hemos hecho con Raly, que salga este tema y después también. Soñar es parte del artista. Soñar y tener proyectos. Y también estar curtidos. Es parte del ser nacional como artista tener que postergar siempre proyectos y sueños. Le pongo la mejor onda para encontrar futuros presentes interesantes y lindos porque la vida se trata de presentes, es lo que uno tiene realmente. Lo demás es virtual, usando esa palabra que es tan famosa hoy en día. El pasado fue un presente que ya no vuelve y el futuro va a ser otro presente. Lo que uno tiene es el aquí y el ahora. Lo demás solo el “Tata” que está arriba lo conoce (risas).



- Raly Barrionuevo: descansar, estudiar, formarme... Por suerte nada postergable.



- Por último, les quería pedir un análisis de la situación actual de la industria de la música, que sin dudas es una de las más afectadas. ¿Piensan que a raíz del coronavirus tendrá que configurarse la forma de organizar recitales por ejemplo?



- Raúl Porchetto: hay que reimaginar todo. La industria nuestra está muy afectada. De reimaginar todo pueden salir cosas interesantes si está ese cambio de conciencia que mencionaba antes. Siempre tuve un punto de vista respecto a la vida. Me quedó grabada una frase de Martin Luther King: “Aunque me digan que mañana el mundo se termina, yo igual planto mi manzano”.

Entonces, desde ese lugar, quiero creer que yo y los otros nos vamos a atrever a producir sueños. Es un gran desafío con la música, en particular, pero en cualquier área pasa lo mismo. Hay que pensar un poco más allá y ver cómo se reordena todo. A lo mejor esto nos obliga a todos a replantearnos cosas interesantes.

- Raly Barrionuevo: es preocupante lo que sucede con muchos compañeros y compañeras. Seguramente la actividad de tocar en vivo será de lo último en activarse y eso preocupa mucho, tanto a gente de la música como del teatro y la danza. Con respecto a la virtualidad de los eventos, es muy difícil. Yo no hago vivos porque siento que me cuesta un montón, pero seguramente será la forma de comunicarnos por un tiempo hasta que la gente del arte se reencuentre con el público.

*La canción “Bajaste del norte” también está disponible a partir de hoy en los canales oficiales de los músicos en YouTube: Raúl Porchetto y Raly Barrionuevo. Para más sorpresas pueden visitar sus cuentas de Instagram: Raúl Porchetto Oficial y Raly Oficial.