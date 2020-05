Vídeoconferencia con autoridades del Gobierno de Galicia

En reciente informe de prensaeEl Centro Gallego de Rafaela hizo saber que participó en una vídeoconferencia con el Secretario General de Emigración del Gobierno de Galicia.

El secretario General de Emigración de la Xunta(Gobierno) de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, convocó a reuniones virtuales con los presidentes de los Centros Gallegos de los distintos países. El Centro Gallego de Rafaela fue invitado a participar en la videoconferencia del martes 05 de mayo. Vale decir que la Secretaría General de Emigración corresponde a lo que es un ministerio en Argentina.

Además del Secretario de Emigración Rodríguez Miranda y el Delegado de la Xunta para Argentina y Uruguay Alejandro López Dobarro, participaron los presidentes de :Federación de Asociaciones Gallegas, Sociedades Galega de Arantei, Vilamarin e A Peroxa, Asociación Navia de Suarnia, Asociación Unión del Partido Judicial de Ordenes todos de Buenos Aires, Centro Gallego de Río Gallegos y el Centro Gallego de Rafaela con su presidente Jorge González.

El objetivo de la convocatoria era tomar contacto directo con las distintas entidades gallegas para conocer qué pasaba con cada una de ellas y sus asociados en este período de pandemia y cuarentena.

La reunión fue la cuarta que realizó con las entidades de Argentina , Rodríguez Miranda describió la situación actual en Galicia la cual es mejor que en otras comunidades y va mejorando poco a poco.

En estos días se solicitó permiso para la reactivación de la administración pública ya que todo había quedado en suspenso. Aclaró que los funcionarios de esa Secretaría seguían trabajando para responder a solicitudes de las comunidades gallegas en el exterior.

El gobierno de Galicia amplió los montos de los programas de ayuda (subsidios) que tiene para entidades gallegas y personas físicas. Los programas para entidades subsidian en parte obras de mantenimiento, construcción, compra de equipamiento y actividades culturales. Los Centros que tengan dificultades serias pueden plantear su caso puntual a la Secretaría de Emigración.

En cuanto a ayudas particulares para gallegos en el exterior solicitó que cada Centro realice un relevamiento entre sus socios para saber si hay una situación de necesidad dado que van a lanzar otra convocatoria entre mayo y junio para nuevas solicitudes de ayuda. Este programa trata de una ayuda monetaria de un monto determinado al gallego o descendiente de gallego en situaciones económicas o de salud complicadas.

Los programas de subsidios que impliquen traslados y viajes a Galicia fueron todos cancelados.

Galicia quiere estar cerca de los gallegos en otras partes del mundo y se pone a disposición de los Centros Gallegos para tratar de paliar la situación en esta época de pandemia. En Argentina se encuentra la comunidad gallega en el exterior más importante, tanto que es llamada la quinta provincia de Galicia.

En cuanto a Cultura está realizando seminarios on line llamados Aula Galicia Aberta dirigidos no sólo a gallegos sino también a público en general. Esto reemplaza al programa Obradoiros en el que profesores gallegos viajan a los Centros que lo solicita, para apoyar el trabajo de los profesores locales de baile, percusión, canto y baile.

Por otro lado, está vigente la inscripción para becas para la realización de Masters en cualquiera de las 4 Universidades de Galicia. Los postulantes deben ser gallegos, tener pasaporte español y un título universitario. No se requiere reválida del mismo.

Para mayor información se puede visitar la página web https://emigracion.xunta.gal/es o para cualquier consulta que los gallegos nativos o descendientes quieran realizar pueden llamar al 3492-562331.