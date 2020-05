Sobre la asistencia social y el problema argentino

La principal ayuda social que debemos demandar del Estado, es pedir que dejen en paz la economía, ella se vuelve sola al equilibrio y una vez en este, hay que dar herramientas a quienes no se pueden insertar, por si solos, para que lo hagan. La ayuda social no debería ser vía transferencias de dinero, sino a través de trabajo y posibilidades. Debemos exigir que ordenen la macroeconomía, nos eviten el default y permitan a los individuos crecer y soñar, en un contexto ordenado.

El problema argentino no es la distribución del ingreso, es la falta de producción y los errores, forzados o no, al enfocar el problema económico. Hay que conseguir los ingredientes, amasar la torta, cocinarla y recién ahí podemos compartirla. Si empiezo al revés, solo puedo repartir los ingredientes por separado, a uno el harina, a otro el gas, a otro la tortera… y no voy a lograr la magia de la torta, la cual posee un valor mucho mayor al de los ingredientes por separado.

Por si no se convencieron vamos con otro ejemplo, uno de los salarios más altos del país, corresponde al que perciben legisladores nacionales, un diputado gana de sueldo algo más de $200.000, cifra importante si lo comparo con la mayoría de los trabajos del país. Pero, si lo convierto a dólares y lo divido por la cantidad de horas de trabajo mensuales de cualquier empleo llego a que su salario equivale a algo menos de 10 dólares la hora. Comparen ahora con el salario mínimo por hora en Estados Unidos, esté es de 8 dólares. Concluyendo, nuestro legislador bien pago solo gana un 20% más que el peor empleado de Mac Donald que nunca llegará al cuadro del empleado del mes.

Con esto no estamos diciendo que los legisladores deben ganar más, lo que queremos manifestar es que el país en su totalidad debe producir más. El enfoque económico debe estar en la producción de bienes y servicios, para poder distribuir luego lo generado y no en la distribución de lo poco que tenemos hoy, porque de esa manera siempre tendremos menos. Hoy nuestro PBI en caída, es decir lo que producimos en Argentina, no crece desde el año 2011 y nuestra población creció en cuatro millones de habitantes más. Estamos repartiendo lo mismo entre más personas.

La culpa la tiene la sequía, los precios internacionales, el endeudamiento, los especuladores, un partido político, la oposición y todos los chivos expiatorios que se nos ocurran. Pero, la responsabilidad siempre es de cada uno de nosotros, no se puede culpar al gobierno, este cambia y culparlo solo será una excusa de lo que no pudimos lograr. La situación en la que estás es solo tu responsabilidad, seguramente con atenuantes, pero no podemos patear siempre la pelota afuera. Hay que desterrar el concepto de un papá Estado que provee, por un Estado que sugiere y la población cumple por madurez y convicción.

El camino para lograr esto es sentar bases de emprendimientos, de mayores libertades a aquellos que deseen invertir para crecer, de esto Rafaela sabe mucho, podemos exportar este modelo. Aquí no estamos pidiendo créditos bajos, queremos posibilidades, facilidades, menos trabas, menos impuestos. Y no hablo solo de trabajar y producir, hablamos de la responsabilidad de cambiar el mundo. Debe nacer un nuevo estilo de vida, donde se consuma menos y se comparta más, de manera voluntaria, que es la diferencia entre repartir y compartir. Estamos para cambiar el mundo, primero el pequeño, el de nuestra familia y entorno, luego el más grande, el de nuestra comunidad y nuestro país.



