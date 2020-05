Aseguran que el ciclo de Sain está "agotado"

El bloque de Diputados Provinciales de Juntos por el Cambio le solicitó al gobernador, Omar Perotti, un urgente cambio de rumbo en la cartera de seguridad que encabeza el ministro Marcelo Sain, por el incremento constante de robos, asesinatos y narcocriminalidad que azota a Santa Fe.

Los diputados Gabriel Chumpitaz, Alejandro Boscarol, Ximena Sola, Julian Galdeano y Cesira Arcando se manifestaron en relación al preocupante y delicado momento que transita la provincia en materia de seguridad e instaron a tomar medidas, no solo por los magros resultados de los primeros 5 meses de gobierno, sino también por las permanentes descalificaciones y burlas espetadas por el Ministro Marcelo Sain.

En esa línea manifestaron: “es inaceptable e insostenible las desacalificaciones constantes, con las que el Ministro de Seguridad se refiere a los santafesinos, nos trata de pueblo chusma, además de despreciar a los jefes policiales y calificarlos como pichis y chiquilines”

Si tomamos como base de información estadísticas los homicidios dolosos, podremos advertir que la curva de variación interanual es completamente negativa en la Provincia de Santa Fe con un incremento del 45 % de asesinatos, si comparamos los primeros cinco meses de 2019 con los primeros cinco meses del 2020.

Si analizamos el incremento de los homicidios según las circunstancias, en todos los casos se mantiene la curva negativa, tanto para ejecuciones, interpersonales, en ocasión de robo y femicidios.

Según los informes estadísticos que se discutieron esta semana en la Comisión de Seguridad de la Legislatura Provincial, la variación de los asesinatos incluídos hasta el 5 de Mayo, tiene un crecimiento del 37 % en el departamento Rosario, y de un 71 % en el departamento La Capital. El caso más llamativo es el de Santa Fe Ciudad que presenta una variación negativa de un 86 % en homicidios dolosos.

El bloque de diputados de Juntos por el Cambio también hizo referencia al asesinato de Tomas Felipe “Trinche” Carlovich, leyenda del fútbol y el deporte rosarino. En tal sentido manifestaron: _“nos solidarizamos con la familia del Trinche y exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho, y el enjuiciamiento de los autores homicidas. Esto sucede de manera constante en nuestra Provincia, la inseguridad es la peor pandemia que sufrimos hace muchos años”

Respecto a las tres leyes de seguridad que el Gobernador Omar Perotti mencionó en su discurso de inicio de Sesiones Ordinarias en la Legislatura Provincial, los diputados de Juntos por el Cambio anticiparon: “aún no hemos comenzado con el tratamiento y análisis de las leyes de seguridad pública, del control y del sistema policial, pero viendo las condicionamientos que plantea el Ministro en cuanto a los tiempos, vemos que se aproxima una discusión política muy intensa con altas chances de dilatarse, en medio de una situación grave de inseguridad y narcotráfico, en la que no se implementa un verdadero plan estratégico en materia de seguridad, tanto para el eje policial, como penitenciario”

Los referentes de Juntos por el Cambio manifestaron que hay una gran cantidad de iniciativas y proyectos que se pueden llevar adelante para comenzar a transitar un camino de paz y llevar tranquilidadal al pueblo de Santa Fe, como reformas de los procesos penales, mejoras en las condiciones del personal policial y penitenciario, declaraciones de emergencias en seguridad en ciudades importantes y hasta la idea de implementar escuadrones urbanos especializados para combatir ante la guerra narco, y al mismo tiempo sentenciaron: “si el gobierno provincial no genera un cambio urgente en materia de seguridad, vamos a tener que lamentar muchas victimas fatales".