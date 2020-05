Mársico reclama explicaciones por la remoción de Ferrero Locales 10 de mayo de 2020 Redacción Por En los últimos días el cambio de Jefe Policial en la URV generó sorpresa en diferentes sectores y el concejal del FPCyS, a través de un proyecto de resolución le pidió al Ministro de Seguridad conocer los motivos de esta decisión.

FOTO ARCHIVO L. MARSICO.

El concejal Lisandro Mársico, ingresó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, explicite las razones por las cuales se ha procedido a relevar al Director de Policía Hernán Ferrero, del cargo de Jefe de la Unidad Regional V que ahora ocupa el también Director policial, Claudio Romano.

El 19 de diciembre de 2019, asumieron en sus cargos los nuevos jefes y subjefes de diferentes Unidades Regionales de la Provincia, lo propio sucedió en la Unidad Regional V del Departamento Castellanos, siendo designados en ese momento el Director de Policía Hernán Ferrero y el Subdirector, Ariel Palomeque.

El contexto en ese momento era de sucesivos reclamos por la falta de seguridad y en donde muchos ciudadanos rafaelinos, atravesaban momentos de zozobra y muchos otros también de miedo, debido las continuos hechos de inseguridad por los que debieron atravesar.

Mársico se refirió a la corta gestión de Ferrero y Palomeque al frente de la URV y señaló que “a pesar de no poseer los recursos humanos y materiales suficientes para contener la gran cantidad de delitos contra la integridad física de las personas y contra la propiedad, tuvieron una presencia permanente en cada uno de los estamentos locales a los que fueron convocados, dando respuesta dentro de sus posibilidades a los diferentes problemas que la coyuntura presentaba, perfilando una labor que se puede catalogar como buena, teniendo en cuenta las limitantes ya mencionadas y logrando insertar a la policía en la sociedad rafaelina, cuestión que jefes anteriores no lo han podido lograr” recalcó el edil demoprogresista.

El concejal resalta que “el día de Mayo el Director de Policía Hernán Ferrero, dejó de ocupar su cargo al frente de la Unidad Regional V, siendo que, a la fecha y hora, sin habérsele otorgado un ascenso, ni indicado su destino, entiendo como edil de la ciudad que, en las medidas de las posibilidades del Ministro, debe darnos una explicación”.

“También es de extrañar la sorpresa que mostró el Intendente ante la remoción, siendo que, si bien es una facultad del Ministro, debería haber una comunicación fluida entre ambos estamentos gubernamentales en un tema tan delicado como es la seguridad, una consulta no vinculante, un llamado, una opinión, pero nuestro mandatario local, creo fue totalmente ignorado por las esferas provinciales”, sentenció el concejal pedepista.