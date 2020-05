“El Estado no puede imponer un impuesto que afecte el salario” Locales 10 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En el marco de las iniciativas legislativas relacionadas con la pandemia y con todo lo que implica en la vida en comunidad, el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, le solicitó al Poder Ejecutivo que manifieste a los Legisladores Nacionales por Santa Fe y al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto y se exceptúe, por el ejercicio fiscal 2020, a todos los trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado del país, como así también a los pasivos (jubilados, pensionados o retirados) del pago del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, jubilación, pensión o retiro.

En un contexto de desempeño normal de la actividad económica, los salarios de los trabajadores y de los pasivos ya están afectados en forma desmedida por la aplicación del Impuesto a las Ganancias. Tal es la distorsión que ha generado la aplicación de este impuesto, encuadrado en la Cuarta Categoría prevista en la Ley 20.628, que en el Congreso de la Nación existen más de 100 proyectos de Ley dirigidos a eliminar el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría o, en su defecto, para aumentar el mínimo no imponible, debate que aún hoy continúa sin abordarse con la responsabilidad que merece el conjunto de trabajadores.

“Hoy la situación es de suma gravedad, el contexto de la economía ya venía siendo castigado por medidas que tuvieron un impacto devastador en los asalariados, y a esta situación debemos sumar una extraordinaria que ha provocado un daño aún mayor, el total cierre de la economía como consecuencia de la implementación de períodos sucesivos de cuarentena en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia relacionada con el Covid-19”, manifestó el legislador del PDP.

Es momento de tener una mirada mucho más progresista en el sentido de proponer excepciones, en la misma medida que se solicitaron ciertos acatamientos, ahora es momento de pensar en no distorsionar aún más la redistribución de los ingresos y sobre todo del conjunto de nuestros asalariados, los activos y, más aún, los pasivos. “En relación a nuestros jubilados, es una injusticia la aplicación de este impuesto. Aportaron cuando eran activos y no resulta lógico que deban nuevamente aportar cuando reciben el sustitutivo del salario en forma de jubilación, pensión o retiro”, agregó Real.

En relación a los trabajadores activos, deben comenzar a ponerse límites a este impuesto que es distorsivo. “El Estado no puede imponer un impuesto que afecte el salario”, finalizó el Diputado Provincial.