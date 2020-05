Microcréditos para micro y pequeñas empresas

• ●

• ●

Como resultado de diversas gestiones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región para que se habilite una línea de financiamiento para aquellos micro y pequeños empresarios con dificultades para acceder sistema bancario formal, el gobierno de la provincia de Santa Fe dio a conocer una nueva herramienta financiera, que se va a canalizar a través de las Asociaciones y Agencias para el Desarrollo.A través del decreto provincial N° 355, se estableció una partida de 150 millones de pesos para generar un esquema de microcréditos para asistir empresas en crisis. En particular, se utilizará parte de los 3 mil millones de pesos del denominado "Programa Atención Gobiernos Locales" (creado por el artículo 7 de la ley 13.978).En Rafaela, la gestión operativa se realizará a través de la Agencia de Desarrollo ACDICAR, que contará con 5 millones de pesos provenientes de esta medida y otros 3 millones de fondos propios (vale aclarar que la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos recibirá otros 5 millones más para prestar bajo este mismo formato y estarán focalizados a beneficiarios de la región).Las condiciones de los microcréditos son las siguientes:• Monto: hasta 100 mil pesos.• Destino: capital de trabajo (compra de materia prima e insumos, pago de sueldos, alquileres y servicios, y otros gastos estructurales a fin de sostener la actividad)• Tasa de interés: 13,5%• Período de gracia: 6 meses.• Plazo de amortización: 12 meses (serían 18 meses en total).• Garantías: personales.Las empresas interesadas deberán estar inscriptas en AFIP, con una antigüedad no menor a 2 años y comprendidas en la categoría C o D del monotributo, como mínimo. Además, se realizará un análisis de riesgo del solicitante a través del Instituto de Informes Comerciales del CCIRR.A efectos de ampliar información se han habilitado los siguientes canales: Teléfonos de consulta (WhatsApp) 03492 15575599 - 15227149. Teléfono Oficina 03492 570085 (de 8 a 12 horas). Por mail [email protected]