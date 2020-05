PyMes podrán acceder a créditos blandos Locales 08 de mayo de 2020 Redacción Por El ministro de Producción de la provincia, Daniel Costamagna, el senador departamental, Alcides Calvo y el intendente Luis Castellano firmaron ayer un convenio para implementar créditos para pymes y monotributistas afectados por la pandemia.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, el intendente Luis Castellano y el senador provincial, Alcides Calvo formaron parte en nuestra ciudad de la firma de un convenio que asistirá a micro y pequeñas empresas industriales, comerciales y de servicios del Departamento Castellanos con créditos para afrontar la difícil situación económica por la que atraviesan con motivo de la pandemia COVID-19.

Fue en el marco de un encuentro realizado en el Edificio Municipal del que también participaron el presidente de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), Marcos Corach, y el presidente de la Asociación Regional para el Desarrollo Departamento Castellanos, Sebastián Rancaño. Luego de la firma del convenio, los mencionados, participaron de una videoconferencia con periodistas de la ciudad.

En cuanto al convenio establece la asistencia financiera mediante el otorgamiento de créditos con 6 meses de gracia, tasa subsidiada y devolución hasta en 18 cuotas. Los mismos podrán ser destinados a la compra de materia prima e insumos, pago de sueldos, alquileres y servicios, y otros gastos estructurales a fin de sostener la actividad, y serán canalizados por las Agencias de Desarrollo.

Las empresas deberán estar inscriptas en AFIP, con una antigüedad no menor a 2 años y comprendidas en la categoría C o D del monotributo, como mínimo.

Del encuentro también participaron el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo de la Provincia de Santa Fe, Fabricio Medina, y el secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, Diego Peiretti.



Daniel Costamagna dijo que la firma de este convenio "es parte de lo que el Gobernador Omar Perotti ha instrumentado en el marco de esta situación de emergencia que estamos transitando siempre priorizando la salud y la puesta en marcha del aparato productivo. La industria, el comercio en un esquema de articulación público - privada".

Costamagna agregó que la firma del convenio "la estamos realizando en Rafaela, pero la vamos a replicar en todo el territorio provincial con un esquema y estructura que son las asociaciones y agencias para el desarrollo".

"Este esquema de apoyo tiende a fortalecer los créditos bancarios, los subsidios de tasas junto a todo el desarrollo que estamos llevando adelante que es la conformación de una sociedad de garantías recíprocas que el Gobernador de la Provincia ha anunciado para de esta manera garantizar la toma de crédito por parte de las empresas a créditos razonables", mencionó el Ministro.



Por su parte, Alcides Calvo expresó que "a partir de este fenómeno de la pandemia sabemos que hay muchas actividades castigadas por la inactividad, principalmente, micro emprendimientos, actividades que se desarrollan de manera individual, tenían que tener este tipo de apoyo crediticio con condiciones muy favorables". El Senador puso en valor "la decisión que tomó el Gobernador. Una decisión muy sensible porque sabemos que lo que pretende es reactivar al aparato productivo. Que genere riqueza, pero también empleo. El objetivo es uno: tratar de apuntalar, sostener muchas actividades. No solo de Rafaela sino también del Departamento".



Asimismo, Luis Castellano manifestó que "en los momentos de dificultades y crisis es donde más se planta la fortaleza institucional de la ciudad y la región. En nuestro caso se ve plasmado en la asociación público - privada que dispuso de fondos que eran bastante delgados para poder avanzar con la enorme necesidad que tienen tantas pequeñas empresas que han sufrido un impacto muy duro por efecto de la crisis".

El Intendente dijo que "necesitábamos ampliar esa espalda. Hicimos esa solicitud con el Senador y con la Agencia al Gobernador y se pudo dar. Hoy tenemos esta posibilidad de crédito a una tasa muy baja con 6 meses de gracia y hasta 18 cuotas. Creo que es una herramienta que muchos van a necesitar para cubrir gastos corrientes, alquileres, pago de servicios, sueldos. Sabemos que va a haber una gran demanda y que no vamos a poder llegar a todos, pero es un principio". Mencionó que "lo importante es que como Estado local y provincial podamos estar acompañando, junto con el Estado Nacional, a las empresas que están pasando por dificultades muy importantes".

"El 80 por ciento del entramado productivo de Rafaela son PyMes y es ahí donde estamos apuntando. Incluso a sectores aun más pequeños e informales. Esperemos que podamos reactivar rápidamente la actividad económica sin descuidar el tema de la salud", finalizó Castellano.

A su tiempo, Marcos Corach, destacó que "cuando hablamos de los espacios públicos - privados, es importante rescatar a éstos como espacios a fortalecer, de reflexión, acuerdos, compromisos y de construcción colectiva; donde no solo tratemos temas de financiamiento sino también de innovación, como es el caso de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, y también sobre el empleo".

"Debemos profundizar temas como la innovación y los nuevos empleos. Por eso, quiero rescatar el trabajo que llevamos el trabajo que venimos llevando a cabo desde la Agencia y su equipo junto a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación del Municipio", expresó.



Finalmente, Sebastián Rancaño expresó que "esta es una herramienta que estamos seguros va a ayudar a muchos emprendedores que vienen con muchas dificultades producto de la pandemia. Son momentos en donde se necesita a un gobierno presente y esta es una manera de demostrarlo. Esto es para que la gente vea que, cuando las cosas se hacen con responsabilidad dándole la importancia que se merece a los casos, se pueden dar respuestas rápidas y automáticas".