"El ciclo lectivo no se va a perder", aseguró Cantero

Si bien este trimestre los chicos no serán calificados, la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, aseguró que "no se va a perder el año". Es más, todas clases que se están dictando de modo virtual se van a integrar a lo que se desarrolle en el aula, de manera presencial, en el caso de que vuelvan a abrirse las escuelas en algún momento del año.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación ensayan distintos modos y criterios para evaluar en los siguientes meses y también están recibiendo propuestas de docentes. "Se tendrán en cuenta habilidades y competencias de los alumnos y se observarán los recorridos de aprendizaje", adelantó la ministra. "No podemos evaluar de la manera en que hace en el aula porque el aprendizaje es diferente en este caso", destacó, y aclaró que se están buscando "nuevos modos" para calificar. La funcionaria destacó el trabajo ímprobo de los docentes durante todos estos meses para evitar que se pierdan clases, y la esforzada adaptación al sistema virtual, que se fue logrando de modo progresivo, y diferente en las distintas seccionales del territorio provincial. En cuanto al comienzo de clases, Cantero explicó: "No es una decisión que podamos tomar nosotros", ya que dependerá de lo que indiquen las autoridades sanitarias a nivel nacional. Ante la circunstancia que impuso la cuarentena obligatoria, docentes y alumnos se están adaptando a la modalidad virtual, una forma inédita de cursado, al menos en la escolaridad obligatoria. Todos estos cambios también influyen a la hora de pensar los contenidos y de evaluar. Mientras tanto, los docentes trabajan a destajo para que no se pierdan clases, motivando a los alumnos que tienen conexión a internet y buscando diferentes alternativas para los que no tienen esa posibilidad. Por lo pronto, aguardan que se abran las paritarias que quedaron suspendidas para que se les reconozca el esfuerzo.