Fallas en simulacro de votación en Diputados

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Luego de que la prueba piloto arrojara algunas fallas técnicas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó ayer con los jefes de bloque del oficialismo y la oposición posponer la primera sesión virtual de la historia, que originalmente iba a celebrarse hoy, y ahora se apunta al sábado que viene, aunque dependerá de que puedan solucionarse las dificultades antes del fin de semana.

Más de 240 diputados estuvieron conectados por el sistema Webex, pero algunos aparecían como ausentes porque no pudieron loguearse en la red por problemas de conexión.

También quedó sin definición el temario de proyectos que serán tratados, aunque trascendió que será de consenso y negociado por los secretarios parlamentarios de los distintos bloques.

"Se van a hacer seguir haciendo ajustes y pruebas en las próximas 48 y 72 horas. Si se encuentra la solución a las fallas se va a sesionar. Lo haremos cuando tengamos bien aceitado este funcionamiento. Si es el sábado, será el sábado. No es una carrera", señalaron a NA fuentes parlamentarias del oficialismo.

Los problemas quedaron al desnudo cuando Massa procedió al simulacro de votación online, después de la capacitación que se llevó a cabo en el marco de la Ley Micaela, que encabezó Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con el acompañamiento Ana María Franchi, investigadora del Conicet.

"El sistema está funcionando perfectamente, pero necesitamos que todos los diputados tengan un poquito más de capacitación", justificó el titular de la Cámara baja.

Massa informó que el jueves y el viernes se seguirá instruyendo de manera particular a cada uno de los diputados para familiarizarlos con el sistema de votación, que tiene una serie de pasos y requerimientos técnicos, de manera tal que en la sesión no haya imprevistos.

"Quiero proponer que cada uno de los responsables informáticos y de mesa de ayuda de los distintos bloques haga la capacitación de cada diputado en el uso de recinto y de plataforma, y mañana -por esta tarde- con los diputados que están de forma remota, yo voy a venir para hacer la votación como ejercicio para que no tengan dificultades a la hora de hacer las leyes", puntualizó.

Será una sesión mixta con 46 diputados presentes en el recinto y el resto conectados a través del sistema virtual El Frente de Todos tendrá 21 legisladores presenciales, Juntos por el Cambio 20 y los restantes cinco corresponderán a representantes de fuerzas minoritarias.