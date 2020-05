Enorme percutor de cambio planetario Sociales 08 de mayo de 2020 Por Antonio Fassi CORONA VIRUS

Etapa, fase, ciclo, división, era; sinónimos todos de una sorprendente, inesperada, y súbita realidad, que en pocos días cambió drásticamente las costumbres, vida y conducta de todo lo que significa humanidad, produciendo en la misma un cambio de mentalidad tan radical, violento, drástico, absoluto e incondicional, que involucrará un antes y un después, anterior y posterior, previo y luego. Casi podríamos asegurar (por supuesto desde una óptica puramente personal), que ni usted, ni yo ni nadie en el planeta Tierra que razone moderada y equitativamente, analiza y determina ideas, planes, u obras en su diario accionar de la misma manera que se manejaba antes del coronavirus.

Este "bichito", en pocos días, cambió al "hombre viejo por un hombre nuevo", en lo que a pensamientos se refiere, y nos cambió a todos, por más que alguien diga que no, pero en lo profundo de cada mortal el cambio existe.

Pero no le echemos toda la culpa al consabido microbio invisible, antes examinemos y razonemos en lo que hicimos nosotros con el cuerpo viviente que nos cobija, nos ampara y nos sostiene; la Tierra. Quizás nos aclare el panorama. La misma es un cuerpo con vida propia, que respira, evoluciona, se mueve, camina y su edad se cuenta en miles de millones de años. Simplemente por este hecho, merece respeto y consideración. ¿La respetamos nosotros?.¡No y mil veces no! Entonces ¿qué es lo que este anciano habitante del espacio interestelar nos presentó?, y qué engloba la totalidad de la población mundial, sin excepción de rangos, riquezas, títulos nobiliarios, santos o asesinos.

Todos somos culpables, en mayor o menor medida y espacio; cientos de generaciones desde la edad de piedra hasta el total desequilibrio de nuestras últimas centurias, vivimos martirizando su perfección sideral. Y este golpe profundo con el que nos sorprende Natura, debemos aceptarlo como una grande, dolorosa, severa, pero positiva experiencia global, a nivel personal, familiar, comunitaria, nacional, continental y mundial. Todo nos engloba a todos. Ya no respetamos todo lo que la anterior frase intenta unificar. Ya no somos familia, localidad, país. Una confusa mezcla de identidad nos sumerge en un caos de definiciones inconclusas y vacilantes que nos llevó a un estado interno de descontrol, al extremo de poner en riesgo la salud de la Tierra.

En 15 días atrás, aprendimos más que en 1.000 años. En sesenta días atrás ¿podríamos imaginar que deberíamos abandonar todo lo que teníamos programado llevar a la realidad, y llegar rápidamente a un encierro total puertas adentro?, seguro que no . Sin embargo los hechos nos demostraron que sí, se puede. Una intervención, diríamos exótica, intangible, inmaterial, nos paralizó, no solo en cuerpo, sino en lo interior de cada uno de nosotros, trastocó principios arraigados en creencias que hoy ya son historia.

Y pongamos como ejemplo dos tópicos importantes. Uno: el gran rol de la familia (que se iba diluyendo), volverá a tener vigencia activa, pues el aislamiento temporario, mostró al mundo los intrínsecos, necesarios y concluyentes valores humanos de la misma, base fundamental de cualquier sociedad que se precie de ordenada respetuosa y culta.

El otro: el dinero todo lo puede: gracias al Corona Virus, hoy podemos deducir que no es así, todos estamos expuestos, desde el que cuenta hasta su último peso para alimentar a su familia, hasta el que amontonó millones, que contra el "bichito" no le sirven para nada.

El percutor detonó su metralla y pone en escena (la Tierra) un nuevo orden de conductas más cercanas al uso de la misma. Más vale adaptarnos a los cambios que nos propone este nuevo ciclo, pues, como podemos deducir serenamente: con el Cosmos no se juega, y sus reglas ¡son inflexibles!.

Corona virus cambió el rumbo al género humano.