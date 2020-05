La vacuna no estará lista en el corto plazo Internacionales 08 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO FAUCI. Un experto en enfermedades infecciosas.

Una vacuna sería la mayor arma contra el coronavirus y el mejor camino de regreso a la vida normal.

Funcionarios como Anthony S. Fauci, el mayor experto en enfermedades infecciosas en el grupo de trabajo contra el coronavirus en el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, calculó que una vacuna podría ser creada en un plazo de entre doce y dieciocho meses.

La triste realidad detrás de este pronóstico es que, probablemente, la vacuna no llegará pronto.

"Los ensayos clínicos casi nunca tienen éxito. Nunca antes hemos lanzado una vacuna contra el coronavirus para humanos. Nuestro récord de desarrollo de una vacuna completamente nueva es de al menos cuatro años", expresó Fauci.

No obstante, si algún momento fuera idóneo para acelerar el desarrollo de una vacuna es ahora. Así que "The New York Times" les preguntó a expertos en vacunas cómo podría acortarse el proceso y crear una vacuna durante los próximos meses y no en los próximos años.

A pesar de la presión sin precedentes para lograr una vacuna, los investigadores advierten que menos del 10 por ciento de los fármacos que inician los ensayos clínicos son aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El resto fracasa por varios motivos: no son efectivas, no se desempeñan mejor que los fármacos existentes o tienen demasiados efectos secundarios.