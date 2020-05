"Las furias": pese a salas cerradas logrará su estreno Información General 08 de mayo de 2020 Redacción Por Juan Palomino, Daniel Aráoz y Nicolás Goldschmidt estrenan “Las furias” a través de una plataforma de cine nacional: “Seguramente va a tener más espectadores que en una sala”, dicen a Teleshow.

Por Milagros Monti



Desde el 20 de marzo que la Argentina atraviesa una cuarentena obligatoria para evitar la transmisión del coronavirus. Además de las víctimas fatales y los contagiados, la pandemia arrasó con la economía ya que muchos comercios cerraron sus puertas y no pudieron volver a abrirlas.

Lo mismo le sucedió a la industria nacional, los cines, los teatros y los recitales se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso, y los especialistas indican que serán las últimas actividades en exceptuarse ya que el fin es que no se aglomeren las personas.

Juan Palomino, Daniel Aráoz, Nicolás Goldschmidt y Guadalupe Docampo debían estrenar en abril Las furias, una película de Tamae Garateguy, sobre una idea de Guadalupe Docampo y Nicolás Goldschmidt y escrita por Diego A. Fleischer. Sin embargo, el largometraje que fue filmado en Mendoza, no llegó a las salas nacionales por el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Es por eso que debieron encontrar la forma de que su producto tuviera el alcance que ellos querían. Así fue como llegaron a cine.ar, una plataforma que permite visualizar contenido de cine nacional. “Estrenarla es una de las condiciones más certeras que podría haber tenido la producción. Son tiempos difíciles para todos. Estar en cuarentena es una situación bastante traumática. Celebro el estreno cinematográfico en la televisión, y seguramente va a tener más espectadores que el estreno en una sala, porque las condiciones, desgraciadamente, no están dadas”, indicó Palomino en diálogo con Teleshow.

La película, que se podrá ver a partir de este miércoles 7 de mayo por la plataforma, fue ganadora de 4 premios WIP en la sección Guadalajara Construye del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2019, y seleccionada por Frontiers Fantasia para una proyección especial en Marche du film Festival de Cannes 2019.

Según Palomino, Las Furias “es una especie de Romeo y Julieta” centrado en la comunidad indígena. Leónidas (Nicolás Goldschmidt), joven Huarpe destinado a ser el líder de su comunidad, se enamora, yendo contra todos los mandatos de su gente, de Lourdes (Guadalupe Docampo), la hija del terrateniente blanco del pueblo. Luego de ser separados cruelmente por sus familias, se reencontrarán para emprender una sangrienta venganza y descubrirán que los une algo más que un inmenso amor.

“Esta película se nos ocurrió con Guada durante un rodaje en el que nos tocó filmar de madrugada juntos en una farmacia. Ahí empezamos a fantasear con una película de dos amantes que, por alguna razón, se tengan que volver asesinos”, explicó Goldschmidt.

El actor compartió elenco con Juan Palomino, con quien coincidió también en Sueño bendito, la serie que contará la vida de Diego Maradona. “Fue un lindo momento para encontrarnos. Nos reímos mucho. Él es un copado, yo lo quiero mucho”.

Además, describió como “una locura” el hecho de estrenar la película a través de una plataforma y no en una sala de cine. "Siento que como artista tengo que tratar de encontrarle sus cosas positivas. Está buenísimo poder estrenar en este contexto y poder llegar a la casa de la gente de algún modo, tratar de entretenerlos durante un tiempo. Es muy importante y un privilegio poder hacerlo en este momento. Por eso creemos que le va a venir bien a la película poder llegar de esta manera. Todo el país la va a poder ver al mismo tiempo. Es como una especie de estreno nacional, consideró.

“Está bueno ver la película en este momento. Te hace emocionar, asustarte, llorar, te da ganas de revelarte contra todo lo horrible que es la vida”, siguió Nicolás Goldschmidt.

“Mi personaje es el tío, aunque bien podría ser el padre. Pero implica un vínculo distinto, que tiene que ver con la responsabilidad de hacerse cargo de aquel padre ausente. Las dificultades que se plantean en Las Furias tienen que ver con la intolerancia, el avasallamiento, el color de la piel, el origen de una identidad. Mi personaje es pequeño en ese universo, pero habla de la identidad de una porción de ese territorio, que podría ser cualquier territorio”, agregó Juan Palomino sobre el personaje que le tocó interpretar en el largometraje.

Guadalupe Docampo, por su parte sostuvo que “la película llega en un momento clave”. “Lourdes es un personaje femenino oprimido que logra trascender su condición de víctima y liberarse del hostigamiento perpetuado por su padre y toda su red de violencia organizada. El melodrama en Las Furias relata una trágica historia de amor pero, fundamentalmente, es un dispositivo de denuncia”, explicó.

“El proceso de hacer Las Furias fue largo. Por otro lado, el rodaje en medio del desierto mendocino fue intenso y vertiginoso. No había margen para la duda o el cansancio, no se podía hacer pie, ni sacar la cabeza para respirar. Teníamos que estar lúcidos, atentos, en guardia. Todos éramos parte de un devenir brutal. Si uno trastabillaba, caíamos todos. Fuimos un sólo organismo vivo y feroz”, concluyó sobre la jornada de filmación de la película en Mendoza.