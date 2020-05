El "Kun" se suma a la Fórmula 1 virtual Deportes 08 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ASTON MARTIN RED BULL COMO CHICO CON JUGUETE NUEVO./ Sergio Agüero manifestó su felicidad en el anuncio.

BUENOS AIRES, 8 (NA) - El delantero del Manchester City de Inglaterra, Sergio "Kun" Agüero, participará el próximo domingo del Gran Premio de España virtual de Fórmula 1, según confirmó la máxima categoría del automovilismo mundial. "Sergio Kun Agüero estará conduciendo para Red Bull en el Gran Premio virtual de este domingo", escribió la cuenta oficial de la Fórmula 1 en la red social Twitter, acotando que será compañero de Alex Albon.

Por su parte, el goleador de la Selección argentina expresó: "El automovilismo es una gran pasión mía, por lo que tener la oportunidad de participar en el Gran Premio Virtual de España es muy emocionante para mí". Y agregó: "Viajé a ver carreras de Fórmula 1 y me puse a prueba en días de pista, experiencias que fueron muy emocionantes. Pero esto es llevarlo al siguiente nivel y me da la oportunidad de correr y competir contra pilotos reales de F1. ¡No puedo creer! ".

Se trata de la sexta carrera virtual organizada este año por la F1, en medio de la suspensión de la temporada debido a la pandemia del coronavirus. De esta manera, el "Kun" sumará una nueva faceta luego de convertirse en una personalidad de la plataforma Twitch, con casi 30 mil usuarios en vivo y más de 600 mil seguidores.

El ex futbolista de Independiente, además, revolucionó las redes sociales con sus transmisiones en vivo, tras disputar una eNations Cup de FIFA 20 junto a un pro player y participar de la Champlay solidaria organizada por Paulo Dybala y el tenista Diego Schwartzman.

"Me gustaría seguir con los streamings cuando vuelva el fútbol. Me sorprendió el impacto que tuve. La paso bien con la gente, me divierto", manifestó Agüero en una entrevista realizada en el canal de YouTube de Sebastián Fernández. Y concluyó: "Me parece que la gente se está divirtiendo y creo que eso pasa porque todo lo que hago es natural. A veces me olvido que está la cámara prendida".



EL TORNEO

La F1 eSports Virtual Grand Prix Series, tal como se denomina este mini certamen que comenzó el pasado 22 de marzo, ya disputó cinco carreras en Bahrein, China, Australia y Brasil. La primera fue ganada por el chino Guanyu Zhou (actual piloto de la Fórmula 2), la segunda y tercera por Charles Leclerc (actual piloto de Ferrari) y la última por Albon.