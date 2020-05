Si el gobierno español lo aprueba, correrán en Jerez Deportes 08 de mayo de 2020 Redacción Por MOTO GP

BUENOS AIRES, 8 (NA) - El Gobierno regional de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y Dorna Sports acordaron ayer hacer una propuesta al gobierno español para organizar dos Grandes Premios del MotoGP en el Circuito de Jerez-Angel Nieto los fines de semana del 19 y 26 de julio, respectivamente. Así se informó tras una reunión realizada este jueves de forma electrónica entre Juan Antonio Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía; Mamen Sánchez Díaz, alcalde de Jerez de la Frontera; y Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports.

El Mundial de MotoGP 2020 está en suspenso por la pandemia de coronavirus y se espera el visto bueno del Gobierno de España para que se pueda anunciar de forma oficial la celebración del GP de España el próximo 19 de julio, y el GP de Andalucía del día 26 de julio. "A partir de este momento tenemos que trasladarle al gobierno de España la petición para poder llevar a cabo todas las actuaciones para poder garantizar la seguridad y la salud a todos los participantes. Es una magnífica noticia y queremos dar las gracias al Ayuntamiento porque sabemos del esfuerzo que hace para la organización de esta prueba, así como a Dorna por confiar nuevamente en nosotros", expresó Marín.

En tanto, se supo que este primer calendario podría ampliarse, ya que Dorna deberá hablar con los promotores de los Grandes Premios no europeos que no se han cancelado aún: Tailandia, Malasia, Estados Unidos, Argentina, Japón y Australia.

Jerez será la primera carrera del Mundial de MotoGP en la cual se pondrá en marcha el protocolo por coronavirus, por lo tanto, no habrá público, se deberá respetar la distancia social y acatar las acciones promovidas para que no haya contagios. Ezpeleta explicó su plan de pruebas de coronavirus, revelando también el aislamiento que prevé para el personal del paddock y el control de temperatura que se realizará en el acceso.

"Estamos preparando y trabajando en tener test para toda la gente, para que se hagan un test no más de 4 días antes de viajar al primer país y cuando lleguen y entren al circuito, que todo el mundo se haga otro test y otro antes de irse", reveló.

Asimismo dijo: "Tomaremos muchas medidas en el paddock, como aislar a la gente del paddock respecto de la gente permanente del circuito, esto quiere decir que los comisarios del trazado y el resto de empleados de la pista no entrarán en contacto con ellos a excepción de en caso de accidente, en el que los pilotos ya estarán protegidos por sus cascos y guantes". "Habrá que tomar la temperatura en general para tratar de controlar el paddock en cada momento. Cada día por ejemplo, si alguien tiene síntomas le haremos otro test, y tomaremos la temperatura de todas las personas que entren en el paddock. Es un protocolo que debe ser estudiado para cada país de forma individual", aseveró.