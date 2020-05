Se viene una nueva entrega de la Asistencia Alimentaria Locales 08 de mayo de 2020 Redacción Por A PARTIR DEL PROXIMO MIERCOLES

FOTO COMUNICACION SOCIAL BOLSONES. El municipio seguirá ayudando a las familias que más lo necesitan.

A partir del miércoles 13 de mayo, la Municipalidad de Rafaela realizará una nueva entrega del bolsón de alimentos en el marco de la Asistencia Alimentaria ante la emergencia sanitaria. Considerando las recomendaciones de distanciamiento y aislamiento social, la modalidad será descentralizada y según la terminación del número de documento del titular del beneficio. El horario de la entrega es de 8 a 12:30.

De ese modo, el calendario queda constituido de la siguiente manera: el miércoles 13 de mayo, lo podrán retirar los documentos finalizados en 0, 1 y 2; el jueves 14, documentos finalizados en 3, 4 y 5; y el viernes 15, los documentos finalizados en 6, 7, 8 y 9.

Se continuará realizando en tres lugares de entrega y de acuerdo a los domicilios particulares: El Hongo del Club Ferro para los barrios situados al Oeste de la Ruta Nacional 34; la Oficina de Asistencia (Santos Vega 435) para los barrios ubicados al Este de la Ruta 34 y al Sur de bulevar Roca y avenida Santa Fe; y la Sociedad Rural para los barrios comprendidos al Este de la Ruta 34 y al Norte de bulevar Roca y avenida Santa Fe.

Recordemos que para poder acceder a este beneficio que implementa el Estado local para ayudar a las familias a paliar la compleja situación, los requisitos son: no ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar, no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el comedor San Agustín (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).

Se solicita que, para preservar las condiciones establecidas por la emergencia sanitaria, solo asista un integrante del grupo familiar, con documento nacional de identidad, y que respete el cuadrante asignado de acuerdo a su domicilio.