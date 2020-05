Nissan registró a Ariya en Argentina, nuevo SUV completamente eléctrico Automotores 08 de mayo de 2020 Redacción Por La firma japonesa pidió la concesión para autorizar el registro de un inédito modelo. Cuándo llega, de qué modelo se trata, dónde se posicionará, son algunos de los interrogantes.

Luego de la crisis generada en varios aspectos por la pandemia del coronavirus y los tiempos de cuarentena que avecinan a diferentes países, donde Argentina no es la excepción, al parecer distintas marcas decidieron disminuir el nivel de modelos registrados en el país, ya que los lanzamientos mundiales de nuevos automóviles fueron demorados hasta que la situación sanitaria comience a estabilizarse.

Aún así, más allá de la reprogramación de las presentaciones, algunas automotrices siguen solicitando las habilitaciones correspondientes de sus futuras apuestas en los diferentes registros.

Uno de los principales lugares donde recurren los grupos automotores son las instituciones de propiedad industrial.

La última marca reconocida en realizar esta acción en nuestro país fue Renault con la segunda generación de Duster, pero luego de un mes sin novedades para el mercado local, el miércoles pasado el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina publicó la concesión (número de trámite 97.050) dispuesta por el organismo para autorizar el registro de un nuevo modelo de Nissan.



ARIYA, UN SUV

ELECTRICO

Entre varios códigos y números de trámites, según podemos observar en los dibujos presentados por la marca, al parecer se trata de Ariya, un SUV completamente eléctrico que acompañará a Leaf en la gama electrificada ofrecida por la automotriz en varios mercados del mundo.

El crossover (todoterreno) fue presentado en forma de prototipo en octubre pasado durante el Salón de Tokio. Desde el punto de vista de las dimensiones, el concepto contaba con 4,60 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,63 metros de alto. Las líneas son absolutamente futuristas, con una caída abrupta en el sector trasero, pero respetando la identidad de marca con la conocida parrilla V-Motion.

Según habían revelado algunos medios extranjeros hacia fines del año pasado, la versión de serie estaría inspirada en el Nissan Qashqai (posicionado por encima de Kicks y Juke), SUV no comercializado en Argentina.

La plataforma del Ariya será la CMF-EV destinada para modelos eléctricos, tendrá 480 kilómetros de autonomía, aunque es poco probable que adopte las llantas de 21 pulgadas que tenía el prototipo en el evento japonés.

El interior del concept era bastante minimalista (los únicos controles físicos eran el botón de arranque, una sola perilla para operar el monitor de 12,3 pulgadas, y los controles del climatizador) pero se espera que las unidades de serie ofrezcan un gran nivel de equipamiento, ya sea desde el punto de vista de la tecnología, como el de la seguridad.

Todavía no hubo ninguna confirmación oficial, pero es probable que en el caso de que se trate de Ariya, tarde o temprano veamos alguna unidad por las calles argentinas luego de su lanzamiento, sino habrá que esperar y estar atentos para ver qué modelo se esconde detrás de la solicitud de propiedad industrial de Nissan en Argentina. (Fuente: Dilan Bucchianeri - Parabrisas Perfil).