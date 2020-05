Maduro y su amenaza a Guaidó Internacionales 08 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que serán los tribunales los que determinarán si el líder opositor Juan Guaidó, a quien han vinculado con los fallidos ataques marítimos, debe ser detenido.

"Sobre Juan Guaidó, eso no depende de mi respuesta, eso depende de los órganos de justicia en Venezuela y será la Fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no, esperemos", dijo Maduro durante una rueda de prensa virtual, tras ser preguntado al respecto.

La respuesta se alinea con otra afirmación que hizo el mandatario el pasado mes de febrero, días después de que Guaidó había vuelto a Venezuela tras su gira internacional en la que sostuvo diversas reuniones con líderes mundiales.

En aquella ocasión, Maduro explicó que "el día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó, por todos sus delitos, ese día va a la cárcel, ten la seguridad".

Por su parte, Diosdado Cabello, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, comentó que "Guaidó ya escogió una embajada europea donde quiere irse y evitar ser capturado por los supuestos delitos atribuidos por la Fiscalía".

El opositor no es solo señalado por el régimen de estar vinculado a la incursión fallida del pasado domingo, sino también de varios intentos de "golpes de Estado en los últimos dos años".

El régimen considera que Juan Guaidó ha incurrido en varios delitos, además de los supuestos intentos de golpe de Estado.