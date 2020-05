Podrían reabrir los juzgados Locales 08 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, adelantó este jueves que en los próximos días se podrían reabrir los juzgados en la provincia de Santa Fe, a excepción del Gran Rosario y Gran Santa Fe, en función del reciente decreto del gobierno provincial que habilitó nuevas actividades en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus. En declaraciones radiales, el ministro del Máximo Tribunal señaló que ya enviaron un pedido al Ministerio de Salud para que explique los alcances de la norma rubricada por el gobernador Omar Perotti, para luego avanzar en un protocolo que permita retomar las tareas con todos los recaudos necesarios.

Gutiérrez explicó que, desde el comienzo del aislamiento, la Corte “fue sumando las actividades, por ejemplo la homologación de convenios laborales, que los profesionales pudieran cobrar sus honorarios y que se pudieran iniciar cautelares ya sea en el juzgado civil, en el laboral o en el contencioso administrativo”. “Ahora, con la aparición del decreto del gobernador del 5 de mayo, donde en el artículo primero se excluye al Gran Rosario y Gran Santa Fe, se abre para las localidades del interior una posibilidad, fundamentalmente del ejercicio de la profesión de los liberales”, señaló el magistrado.

En ese sentido, contó que “ya fue pedido el informe al ministro de Salud” y se está evaluando “qué implementar para que se puedan poner en funcionamiento los juzgados, tomando todas las medidas para evitar el contagio y resguardar la salud de toda la población”. A pesar de que aseguró de que en el Máximo Tribunal están “estudiando el decreto” para ver su espíritu y alcance, Gutiérrez explicó que no puede “adelantar nada, porque es una decisión que tiene que tomar el cuerpo”. Por otra parte, evaluó que “es muy difícil pensar en abrir los tribunales” en las ciudades de Rosario y Santa Fe, ya que solo en la primera de esas ciudades acuden diariamente “unas cinco mil personas”. “Hay un decreto del presidente de la República que no lo permite, porque hay que respetar el aislamiento. El éxito que hay tenido la lucha contra la pandemia se debe al aislamiento y la cuarentena, con la gente en su casa. Y para eso no tenemos solución. En Rosario y Santa Fe podemos ir abriendo algunas cosas, como hicimos hasta ahora, pero a través de medios no presenciales como el correo electrónico, para que la gente no concurra a los tribunales”, abundó Gutiérrez.