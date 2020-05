La Federación amplió sobre la decisión de la finalización Deportes 08 de mayo de 2020 Redacción Por BASQUETBOL, LIGA PROVINCIAL

Luis Silvano, vicepresidente de la Federación Santafesina.

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe tomó días atrás la decisión de dar por finalizada la temporada de la Liga Provincial Copa Santa Fe sin poder dirimir a su campeón o siquiera jugar playoffs, así como también una vez más comunicó que seguirá los pasos marcados por las autoridades gubernamentales en el camino para salir gradualmente de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

El vicepresidente Luis Silvano y el protesorero Víctor Fogolín dieron su mirada de la situación, analizaron las medidas tomadas y contaron cómo se trabaja en un protocolo para volver a entrenar cuando se den las condiciones, pensando en la salud de los jugadores y también en la normalización de los clubes, muy golpeados en estos meses.

Sobre la suspensión definitiva de la Copa Santa Fe, Silvano expuso que “nos generó tristeza y bronca tener que cortar un torneo que se venía desarrollando de la mejor forma. Demoramos un poco en tomar la determinación porque no era sencilla y porque buscamos soluciones alternativas hasta último momento. Haber seguido adelante con la espera hubiera generado mayor incertidumbre y una sangría económica muy importante porque los clubes no sabían cómo manejarse con los jugadores. Se iban a vencer pases y terminar algunos contratos, porque ya íbamos a quedar en un momento del año en el que a la mayoría de los equipos se les iba a hacer muy difícil sostener los planteles con los que empezaron el torneo. La determinación de la CABB de dar por terminado el Torneo Federal y no tener ascensos ni descensos también fue tenida en cuenta. Ahora una vez que ellos decidan qué hacer con sus torneos, se analizará lo próximo. Es una pena por el gran trabajo de todos en la fase regular”, detalló Luis Silvano al sitio oficial de la Federación.

Además, Fogolín destacó que “Los clubes agradecieron la pronta intervención a los fines de poder resolver la cuestión económica”, mientras que Silvano amplió: “Fuimos haciendo un sondeo y la inmensa mayoría mostraban preocupación por la situación. No hubo quejas de ningún club y todos lo tomaron como lo hicimos nosotros, con mucha pena pero entendiendo que de seguir esto no se iban a dar las condiciones naturales del torneo”.



PROTOCOLOS

Fogolín dio a conocer las razones de las medidas y suspensiones que se fueron anunciando de parte de la Federación: “Obligados por las circunstancias la idea fue trabajar en un sistema de ‘barrido’, es decir a medida de que se van cumpliendo dentro de la cuarentena las fechas programadas de las competencias provinciales, la íbamos dejando sin efecto. Pero cuando esta etapa de la pandemia llegue a su fin veremos si podemos jugar, todo depende de las condiciones impuestas. Siempre el objetivo es cumplir con lo programado y por eso incluso se presentó un protocolo al ministro de Salud para su conocimiento y pensar en el nuevo básquet que deberemos desarrollar”.

Y Silvano completó con una optimista mirada a futuro: “Hoy tenemos las expectativas puestas en poder volver a las prácticas apenas nos den la autorización en las diferentes ciudades. Hay que ser cautelosos e ir paso a paso. Queremos que el gobierno acepte la vuelta de los chicos porque eso también va a ayudar a la economía de los clubes. Ya se presentó un protocolo sanitario para poder realizar actividades en trabajos individuales y está en revisión. Después, si se dan los tiempos, jugaremos dentro de las asociaciones y luego veremos si se permiten traslados. En ese caso nos vamos a sentar con los presidentes de asociaciones para ver qué jugar y readaptar el calendario en los meses que tengamos.



RELACION CON EL GOBIERNO

“Hubo un cambio de actores en el gobierno y se estaba dando el proceso de establecer la relación, pero a partir de la pandemia las cuestiones económicas están supeditada a propuestas para ayudar a los clubes tanto a nivel provincial como municipal. Queda charlar el inconcluso apoyo a la Copa Santa Fe, que lo seguimos planteando porque no se llevó a cabo todavía. En femenino y masculino los torneos fueron un éxito y es una pena si este gobierno no lo respalda como se venía haciendo. Pero hoy no es lo prioritario”, analizó Silvano, en tanto que Fogolín afirmó que están “trabajando junto a la Licenciada Claudia Giaccone, secretaria de Deportes de la provincia, pero en este momento fundamentalmente en acercarles a los clubes a través de las asociaciones instrumentos y programas para paliar la situación actual”.

Luis Silvano cerró con un mensaje hacia las familias que no sufrieron tanto el cimbronazo de esta pandemia y les pidió apoyar a los clubes: “Queremos pedirle a los socios de los clubes que puedan, que sean solidarios al pagar la cuota de las instituciones para poder sostener la actividad. Auque no se esté jugando es importante para que las instituciones y sus profesores puedan seguir adelante. Los padres siempre respaldan y apoyan y esta vez también estarán junto a los clubes y los DT para que no sientan tanto el golpe económico”.