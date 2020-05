Una decisión de la NBA afectaría a la selección Deportes 08 de mayo de 2020 Redacción Por Es porque al empezar más tarde la temporada, coincidiría con los Juegos Olímpicos

FOTO ARCHIVO FACUNDO CAMPAZZO./ Podría perderse los Juegos si se va a la NBA.

A medida que pasan los días y se demora la definición sobre la temporada 2019/20 de la NBA, cobra mayor fuerza la posibilidad de que la 2020/21 se juegue de diciembre a agosto, algo que la liga viene considerando como opción antes del Coronavirus, largando la temporada en la muy apetecible fecha de Navidad.

¿Qué significa esto? En principio, un dolor de cabeza fuerte para FIBA (a futuro) y para el COI, ahora. Si la NBA define esto como plan firme a futuro, o los torneos globales tendrán que amoldarse a un nuevo formato en cuanto a fechas, o Mundiales y Juegos Olímpicos se quedarán sin las principales figuras de la NBA. "Los Juegos Olímpicos y Mundiales son un negocio para USA Basketball, no para la NBA", afirman las fuentes cercanas a la NBA.



AFECTARIA A ARGENTINA

¿Cómo es el caso de Argentina? Puede llegar a ser muy difícil. Vildoza y Campazzo tienen altas chances de ir a la NBA en la 2020/21. En el caso de Vildoza, a un equipo de playoffs seguro. En el de Campazzo, seguido de cerca por tres franquicias, dos de ellas también de playoffs casi seguro. Quizá las 3. ¿Qué haría Hernández (o el entrenador que vaya, aunque estamos seguros que será Hernández) en ese caso?

Tendría que apostar a una eliminación temprana de sus equipos o armarse con la posibilidad de no contar con ellos. Lamentablemente, esta crisis originada por el Covid 19 ha trastocado todo, y los Juegos Olímpicos han caído en la volteada, cuando son algo que muchos deportistas viven una sola vez. (Fuente: Basquetplus.com).



SE TERMINO EN ITALIA

La Serie A, máxima categoría del básquetbol italiano, no tendrá campeón ni descensos, como tampoco habrá ascensos desde la A2.

El Consejo Federal de la FIP, presidido por el Dr. Giovanni Petrucci. celebró una videoconferencia y decidió: Campeonatos Serie A y A2 2019/2020, como se estableció el 15 de abril, el Consejo Federal ordenó la conclusión de la temporada deportiva 2019/2020 de los campeonatos de la Serie A y la Serie A2.

Por lo tanto, la Junta decidió no asignar los títulos de campeón para la Serie A y A2 y no proporcionar descensos en el Campeonato de la Serie A ni ascensos desde el Campeonato de la Serie A2.

Fechas de inicio de temporada 2020/202: el presidente Petrucci invitó a las Ligas a establecer las fechas de las competiciones oficiales para la temporada 2020/2021 lo antes posible para permitir que el próximo Consejo Federal apruebe su propuesta. La indicación dada por FIP es reiniciar las licitaciones oficiales para octubre.



RECUPERADO

Flor Meléndez, entrenador de 73 años con pasado en el básquet argentino que había contraído el Coronavirus, testeó negativo en un test que se le realizó en Puerto Rico tanto a él como a su esposa, Nilda Barrios. Así lo informó su familia mediante un comunicado a través de las redes sociales de Yanira, una de sus hijas.