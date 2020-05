Clases: podrían volver luego de las vacaciones de invierno Nacionales 08 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ministro Nicolás Trotta, remarcó que "las clases van a volver cuando sea posible garantizar la salud" y adelantó que eso podría darse después de las vacaciones de invierno.

"Los chicos van a volver cuando podamos garantizar la salud, no lo sabemos, estamos trabajando con distintos escenarios. Nos gustaría pensar que después de las vacaciones de invierno podríamos volver de a poco", indicó el titular del Ministerio de Educación de la Nación.

Y agregó: "La expectativa es un regreso progresivo luego de las vacaciones de invierno".

El integrante del Gabinete expresó que "hay que ser muy cuidadosos, porque las decisiones recaen sobre las vidas de las personas".

Respecto de la modalidad remota de estudio para los chicos, una práctica que se lleva a cabo en las instituciones educativas del país, dijo: "Esta pandemia desnuda las tremendas desigualdades que tienen nuestras escuelas".

Y explicó: "Hay un 18% de alumnos que no tienen vínculos con los docentes, hay que trabajar en esa desigualdad educativa. En otras partes llega a ser hasta del 30%".

Asimismo, consideró que "no debería haber aumentos en las cuotas de los colegios y será necesario reorganizar toda la propuesta pedagógica".