¿Cómo se definirán los ascensos? Deportes 08 de mayo de 2020 Redacción Por Con la finalización de todos las temporadas de fútbol, en la principal categoría de ascenso se especula con el cómo se jugarán –si es que se puede- los encuentros que definirán los equipos que subirán a Primera, lo que será la próxima Liga Profesional.

FOTO ARCHIVO ¿CUÁNDO VOLVERÁ?. / Mientras no exista una ‘supuesta’ fecha para poder retornar al fútbol, las definiciones de los ascensos serán una incógnita.

Desde que AFA anunció la finalización de las temporadas en el fútbol de Primera División y la anulación de los descensos en todas las categorías comenzó una puja, en la Primera Nacional, con la definición de los ascensos, que serán en cancha, según declaraciones de Tapia. Aún no se definió el cómo.

En caso de no poder definirse dentro del campo de juego, todo quedará sujeto a cuando pueda regresar el fútbol en nuestro país, podría terminar con cuatro equipos subiendo a la Superliga, que desde la temporada próxima será Liga Profesional.

Diferentes alternativas se manejan a partir de la posibilidad de que el fútbol no pueda regresar en este 2020, algo que se avala en estimaciones realizadas desde el ámbito sanitario, donde Eduardo López (infectólogo) uno de los principales asesores del presidente Alberto Fernández, pusiera al mes de diciembre como el “más apto” para la vuelta del fútbol en una entrevista dada días atrás.

Así, según versiones periodísticas, la idea de que los 28 elencos con los que se planea contar en el certamen de Primera para el torneo 2022/2023 podría adelantarse para una temporada. Esto si es que la pelota no vuelve a rodar oficialmente en lo que resta del año.

De ser así, los dos primeros de cada zona de la Primera Nacional estarían subiendo a la máxima categoría, que serían Atlanta y Estudiantes de Río Cuarto (por zona 1); y San Martín de Tucumán junto a Defensores de Belgrano (por la zona 2).

Si esto se llevaría a cabo, se resolverían varios conflictos, que ya son de público conocimiento, con quejas de tres de los cuatro clubes citados anteriormente. Los tucumanos reclaman su lugar por tener el mejor puntaje en la tabla general (44), el ‘Bohemio’ por ser líder de su grupo y tener ‘derecho adquirido’ por reglamento de, al menos, disputar una final por el primer ascenso, y los del Bajo Núñez porque hoy tienen más unidades que los de Villa Crespo en la acumulada (41 sobre 38).

Con la salvedad que Atlanta tiene 85 minutos pendientes de un partido que va igualando sin goles ante Independiente Rivadavia de Mendoza y de sumar de a tres superaría al ‘Dragón’ por diferencia de gol (hoy está arriba +13 ante +12). Así, todos quedarían conformes y las pujas en las que abundan las sospechas por ‘la influencia de los influyentes’ podrían dejarse de lado.

También, con un doble beneficio para AFA, porque estaría resolviendo esa ecuación de contar con los 28 elencos en Primera un año antes de lo programado en primera instancia, y podría llegar a los 30 que en su momento proyectó la máxima categoría en 2022/2023, justo cuando empezarían a funcionar nuevamente los descensos.

Por el momento, no hay nada oficial y Atlético de Rafaela, como todos aquellos que se encuentran en las principales colocaciones de sus zonas, se encuentran expectantes por saber cuándo se podría reanudar el fútbol y de qué manera –dependerá del tiempo que quede para poder jugar- se disputarán esos ascensos que según Chiqui Tapia, serán jugados en cancha.