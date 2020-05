Arroyo se refirió a la pobreza y admitió que "está aumentando" Nacionales 08 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, subrayó que "es evidente que la pobreza está aumentando", ante lo cual remarcó que "la situación social se reconstruye de abajo hacia arriba".

"Es evidente que la pobreza está aumentando, básicamente por el costo de los alimentos y por la baja de ingresos de las familias", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete aclaró que "es muy difícil proyectar hoy" cuál será la cifra que arroje el próximo relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y recordó que "en el último trimestre de 2019 la pobreza era del 38 por ciento".

En ese sentido, el ex diputado nacional ratificó la intención del Gobierno de impulsar una línea de créditos no bancarios para la compra de máquinas y herramientas destinada a los trabajadores informales.

"En lo que tiene que ver con mano de obra intensiva, que es la salida de los sectores que están más castigados, estuve hablando con el Presidente y el jefe de Gabinete de este sistema de créditos no bancarios para máquinas y herramientas, porque se reconstruye de abajo hacia arriba la situación social de la Argentina", concluyó.