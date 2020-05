Sin casos y un nuevo fallecido Locales 08 de mayo de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

El reporte epidemiológico de la noche del jueves sobre coronavirus que brinda habitualmente el ministerio de Salud de la provincia confirmó un nuevo fallecido en el territorio santafesino. En tanto, la buena noticia es que se destacó que no hubo casos nuevos, con lo cual los infectados en total siguen siendo 244, 141 se encuentran en estudio, 5154 fueron descartados y 187 fueron dados de alta. Con respecto al paciente que perdió la vida Carolina Cudós, directora de epidemiología del gobierno provincial dijo que se trata de un hombre de 63 años que estaba internado de manera aislada en Villa Constitución desde el pasado 30 de marzo con un cuadro respiratorio complejo y presentaba comorbilidades. El paciente permaneció internado en la unidad de terapia intensiva de aislamiento y destinada a personas con coronavirus, presentando complicaciones propias del proceso de internación prolongada en cuidados intensivos. El ciudadano había estado de viaje y en contacto con personas extranjeras. De esta manera, ya son 3 las personas que han fallecido en la provincia a raíz del virus, ya que las anteriores dos muertes se habían registrado en Rosario y Rafaela.

Por otro lado, la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia comunicó que pese a que no hay casos nuevos de pacientes con COVID-19 en Rafaela en los últimos días, existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (11 en total). Por eso, el organismo insiste en que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía. Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos". Cabe señalar que hace 23 días que no se registran nuevos infectados en Rafaela, que tiene un total de 21 hasta el momento, mientras que en el Departamento Castellanos hay 22, ya que se dio en la semana un hisopado positivo en la localidad de María Juana.



RAFAELINO RECUPERADO

No obstante, ayer fue dado de alta tras haberse recuperado de coronavirus el ex empleado judicial rafaelino que permanecía internado en el Hospital Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María en la vecina Provincia de Córdoba. Cabe consignar que el ciudadano de nuestra ciudad contrajo el virus en un viaje a Europa y decidió realizar la cuarentena en la vivienda de la que es propietario en Agua de Oro. De acuerdo a lo informado por el portal de noticias de LT 28, el paciente estuvo internado más de un mes en el Hospital de Jesús María. Durante la tarde emprendió el viaje rumbo a Rafaela en una ambulancia, arribando en horas de la tardecita a su domicilio. En este sentido, se llevó a cabo un fuerte operativo en el ingreso norte, sobre la ruta 34, con la presencia de miembros policiales, de la GUR y de Gendarmería. Se trata del 19º rafaelino recuperado del COVID-19, recordando que en la provincia de Buenos Aires se encuentra internado otro paciente de nuestra ciudad.