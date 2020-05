573 Infectados en Rafaela Locales 08 de mayo de 2020 Redacción Por La Provincia informó anoche que hay más casos del virus generado por los mosquitos, siendo el total de 3.701, de los cuales 648 corresponden al Departamento Castellanos.

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó anoche que en la provincia son 3.701 los casos de dengue en lo que va del año. En el nuevo reporte epidemiológico, se confirmaron 491 nuevos contagiados con respecto a la semana anterior, registrándose en Rafaela 573 infectados y 648 en el Departamento Castellanos. Del total de infectados, 117 casos fueron considerados probables, mientras que otros se encuentran en estudio. La mayoría de los pacientes confirmados, fueron considerados autóctonos, ya que no mostraron ningún antecedente de viaje. En ellos se identificaron los serotipos circulantes DEN 1 y DEN 4. En los casos clasificados como importados se identificaron los serotipos DEN 4, DEN 2 y DEN 1. En tanto, no se confirmaron nuevas muertes, por lo que se mantienen en tres las víctimas fatales en el territorio santafesino.



DISTRIBUCION DE LOS CASOS

Departamento General Obligado, 1613 casos (1224 Reconquista); Rosario, 860 casos (768 ciudad de Rosario); Castellanos, 648 casos (573 en ciudad de Rafaela, 38 en Sunchales, 19 en Frontera, 6 en Josefina, 2 en Susana, 2 en Humberto Primo, 2 en Zenón Pereyra, 1 en Eusebia y Carolina, 1 en Presidente Roca, 1 en Bauer y Sigel, 1 en Lehmann y 1 en Tacural y 1 Vila); La Capital, 147 casos (128 en Santa Fe); San Cristóbal, 139 casos (82 en Villa Trinidad) y San Lorenzo, 96 casos (69 en Fray Luis Beltrán), entre los más afectados.



SITUACION NACIONAL

Para la temporada 2019-2020, el número de casos de dengue sospechosos notificados por semana se comportó de manera similar a lo notificado en las dos temporadas previas hasta la SE1 de 2020. A partir de entonces y hasta la semana 14, el número de notificaciones por semana es entre 7 y 8 veces superior a lo notificado en las temporadas 2018/2019 y 2017/2018 respectivamente para el mismo período. En Argentina, en la presente temporada, desde la SE 31 de 2019 hasta la SE16 de 2020 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 52594 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus. Se registraron 22320 casos sin antecedente de viaje confirmados y probables (confirmados por laboratorio y por nexo epidemiológico autóctono).Otros 1475 casos confirmados y probables con antecedente de viaje a otras jurisdicciones o localidades que no se hallan en brote y 1969 casos confirmados y probables en investigación.Hasta el momento, se registraron en diferentes sitios del territorio nacional la presencia de tres serotipos: DENV-1 (69% de los casos), DENV-4 (29%) y DENV-2 (2%