“El esfuerzo que hicimos estos 48 días, permite tener más actividades habilitadas”

Cuando el Ministerio de Salud de la Nación, sacó a Rafaela de la zona de transmisión por conglomerado, generó por un lado un gran alivio y por el otro exige a partir de esto mayor responsabilidad. La habilitación de nuevas tareas lleva a que el flujo de personas circulando dentro de la ciudad sea mucho mayor y por tal razón será fundamental en esta etapa controlar el cumplimiento de los protocolos.

El intendente Luis Castellano manifestó que “lo que hay que aclarar es que el esfuerzo que hicimos durante estos 48 días todos en la ciudad, es lo que nos da la posibilidad de que hoy haya un mayor número de actividades habilitadas y funcionando. Que el Ministerio de Salud de la Nación, no haya sacado del “conglomerado” nos permite ahora la liberación de estas nuevas actividades, pero aclarando que no hay que volver para atrás, no hay que relajarse y todo lo que se vaya flexibilizando tiene que ser con mucho cuidado”.

“Después de la firma del decreto del gobernador Omar Perotti, nosotros trabajamos en la firma local, dentro de las actividades que se permitieron (como por ejemplo la construcción, el comercio mayorista y minorista, las peluquerías, las profesiones liberales), donde hemos avanzado en el rango de tiempo que pueden trabajar, y para que no se produzca amontonamiento de gente o un exceso en la circulación en horarios de la mañana y sobre todo de las 10 a las 13, decidimos permitirle al comercio minorista trabajar desde las 13 a las 18 y los sábados donde la circulación no es tan intensa, hacerlo desde las 8 a 18”, dijo el mandatario rafaelino.

Respecto a los peluqueros que usan la modalidad por turnos, se permite trabajar de 8 a 18 al igual que la construcción que en muchos casos arranca antes. Lo que sí se estableció es que en este último rubro sólo podrán estar cinco personas por cada obra. Esto incluye albañiles, electricistas, plomeros, ceramistas, carpinteros.

Castellano fue contundente al momento de aclarar que no debe existir en la población una relajación en relación a las medidas preventivas que siguen siendo la única vacuna eficaz, para enfrentar esta pandemia por Covid-19.

“Lo que tenemos que hacer ahora son dos cosas: la primera seguir entre todos custodiando lo que conseguimos, usando el barbijo, lavándonos las manos, manteniendo la distancia y sabiendo que si estoy habilitado para abrir un local no tengo que colmar el local de gente, sino mantener el distanciamiento , que la gente espere en la vereda. Si además brindo un servicio, dar los turnos espaciados, desinfectar el lugar cada vez que se va alguien. Seguir tranquilos, siendo prudentes”, subrayó.



CONTROLES MAS ESTRICTOS

EN LOS INGRESOS

El intendente también se refirió a los nuevos controles en esta etapa en la que están exceptuadas muchas actividades, y dijo que “hay responsabilidades que el municipio va a llegar a controlar y otras que no vamos a llegar a controlar; por eso insisto en que esto es entre todos. El otro punto a considerar, son los accesos, porque dentro de la ciudad con tantas habilitaciones y permisos para poder circular, hay más excepciones que reglas, porque ahora la regla empieza a ser poder trabajar. Entonces lo que tenemos que controlar es a la gente que entra y sale, sobre todo aquella que va a lugares en donde hay circulación comunitaria del virus”, dijo Castellano.

El funcionario resaltó que “ya no solo hay que cuidar y resguardar a personas que vienen del exterior, sino que tenemos que empezar un cuidado muy estricto para aquellos que entran y permanecen en Rafaela y vienen de ciudades con circulación comunitaria del virus (Buenos Aires, Resistencia, alguna ciudad de Tierra del Fuego y Neuquén…) Vamos a tener que tener mucho cuidado para no dilapidar lo que logramos con mucho esfuerzo, porque si no controlamos eso y alguien llega y porta el virus y lo empieza a transmitir y se da la circulación comunitaria, nos tiraría todo para atrás. Por eso firmé otro decreto y le pido a toda la gente de la ciudad que se anote, que mande el mail donde informe a dónde va, qué actividad va a hacer y cuando vuelve y sobre todo que evite ir a lugares de circulación comunitaria; sino cuando vuelva se va a tener que quedar en cuarentena por 14 días. No hay permiso de circulación para salir fuera de la ciudad, solo por actividades esenciales”,aclaró.