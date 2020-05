Después de casi 50 días, los comercios volvieron a abrir Locales 07 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO M.LIOTTA

Al fin llegó el día en el que los peluqueros volvieron a usar sus tijeras y las tiendas de indumentaria, calzado y regalerías entre otras abrieron sus puertas. Pasaron casi dos meses desde que trabajaron con la antigua normalidad mientras que desde ayer deben pueden atender al público en sus locales pero bajo un estricto protocolo que incluye la obligación de utilizar barbijo, guardar distancia social, desinfectar constantemente los espacios y los objetos, hacer ingresar a no más de uno, dos o tres personas al interior del local y el resto que espere afuera e incluso tomarles las temperaturas y llevar un registro de todos los usuarios. Realmente la nueva normalidad llevará un tiempo de adaptación, a lo que se suma que el horario de atención al menos durante dos semanas será de 13:00 a 18:00 horas.

"Estamos muy comprometidos con cumplir cada detalle del protocolo. Es un tanto exigente pero estamos convencidos de la necesidad de hacerlo por nuestra salud y la de todos. No podíamos estar más tiempo sin trabajar porque estamos a punto de fundirnos, pero también tenemos claro que no vamos a tener los ingresos de antes, un poco por la crisis en la que todos ganan menos dinero, y otro poco porque tenemos menos horario de atención", explicó un comerciante ayer por la tarde.

El paisaje del microcentro de Rafaela era diferente a la imagen desoladora de los últimos 50 días. En algunos comercios se observaron colas para poder ingresar mientras en el interior de los locales todo se realiza a una velocidad más lenta puesto que cada movimiento debe pensarse sin caer en el impulso de saludar a un conocido con la mano que teníamos automizado desde siempre.

De este modo, hubo un inusual movimiento en la avenida Santa Fe y calles aledañas en el contraturno de los bancos que abren a la mañana. El gradual retorno a la actividad de los comercios se pudo apreciar más allá de que los bares y confiterías, que de alguna manera ponen el color a cada día como centros de reunión, aún permanecen cerrados.

"A la mañana trabajamos tomando pedidos por teléfono y al número de Whatsapp, entregando con cadetería en domicilio. Y a la tarde ahora podemos abrir. Es un alivio, tenemos un local amplio, recibimos a clientes que son muy responsables. Parece haber una conciencia muy grande de lo que debemos hacer para cuidarnos todos", afirmó la dueña de un comercio de telas.

El cliente de un local de venta de ropa para chicos confesó que fue a comprar "pantalones porque en estos dos meses mi hijo creció, pegó un estirón y ya no le entra la ropa, tenemos que renovarle todo, esperaba que abrieran".

Cabe recordar que una decena de actividades quedaron excluidas desde ayer del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus en gran parte de la provincia de Santa Fe, a excepción de la ciudad capital y la de Rosario, con una serie de requisitos sanitarios y la condición de que el horario comercial no coincida con el bancario.

Con la entrada en vigencia del decreto número 382/20, el gobernador Omar Perotti habilitó la actividad, entre otras, del comercio mayorista y minorista y de actividades que pondrán en marcha obras de construcción de hasta cinco trabajadores. También se habilitó el servicio de mudanzas a través de fletes y empresas autorizadas; actividades inmobiliarias; ejercicios de profesiones liberales; servicios de peluquería, manicuría y podología; y también las actividades desarrolladas por Asociaciones y Agencias para el Desarrollo.

En las poblaciones que tienen más de 20.000 habitantes, como Rafaela, no podrán coincidir ni superponerse los horarios de funcionamiento del comercio mayorista y minorista con los de la actividad bancaria.



301 COMUNAS Y 35 CIUDADES

Luego de la entrada en vigencia del Decreto N° 382 firmado por el gobernador Omar Perotti, en el cual se exceptúan nuevas actividades y servicios en gran parte del territorio provincial, el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, brindó anoche detalles de las primeras horas de la puesta en vigencia de dicha medida.

“Hoy tenemos 301 comunas y 35 ciudades que han vuelto en gran parte de su actividad económica a la normalidad, o a poder trabajar y abrir sus puertas, empezando a atravesar la difícil situación que estamos viviendo de otra manera”, relató Aviano.

El titular de Comercio Interior de la provincia reconoció el resultado positivo de la primera jornada y aseguró que en contacto con los municipios y comunas, se evaluó que “la actividad del sector comercio y servicio que comenzó a funcionar se ha desarrollado con total normalidad. No se han registrado inconvenientes y el trabajo de los municipios y comunas ha sido central para verificar que los comercios en aquellos que debían abrir en contra turno bancario lo hicieron de esa manera”.

“Hemos estado en contacto con ciudades como Venado Tuerto, Firmat, Villa Constitución, Casilda, San Jorge, Rafaela, Sunchales, Reconquista, Gálvez, para verificar el normal desenvolvimiento de la actividad del comercio”, agregó. También, la provincia mantuvo coordinación con los más de 50 centros comerciales y económicos del territorio provincial.

Aviano afirmó que a la fecha “tenemos 13.715 empresas - unidades económicas - incluido el sector público, que han cumplimentado con la presentación del protocolo de la actividad y con las declaraciones juradas de los trabajadores que han vuelto a su puesto laboral. En el sector industrial 2.842; en el sector comercial 5.263 y en el sector servicios 4.260. Más la actividad del sector agropecuario 1.303, que han tenido la posibilidad de seguir funcionando desde el 20 de marzo”.

Asimismo, detalló: “En el sector comercio y servicios, que han tenido las mayores habilitaciones y se han incorporado como actividades exceptuadas, en 301 comunas y 35 ciudades, hubo un incremento en la presentación de declaraciones juradas de entre el 7 y 10% según el rubro de actividad”.

“Hoy tenemos 208.522 trabajadores circulando a lo largo y ancho de la provincia y aclarando que el Gran Santa Fe y el Gran Rosario no están incluidas en estas nuevas habilitaciones por así estar dispuesto por el Gobierno Nacional”, subrayó Aviano.