Comité de Emergencia limitará la circulación Locales 07 de mayo de 2020 En un encuentro virtual, los integrantes hablaron de la habilitación de algunas actividades económicas junto con sus protocolos de funcionamiento y los controles en la circulación y accesos al departamento Castellanos.

FOTO COMUNICACION SOCIAL HUBO CONSENSO. Los participantes abordaron distintos temas en un nuevo encuentro virtual.

El Comité de Emergencia COVID-19 del departamento Castellanos se reunió por tercera vez desde su conformación, con el objetivo de abordar temáticas comunes a las localidades que lo constituyen. Participaron de dicho encuentro virtual, el Senador Alcides Calvo, a cargo de la presidencia del Comité; intendentes y presidentes comunales; la coordinadora del Área Metropolitana, Jorgelina Basano; la directora Regional de Salud de la Provincia, Eter Senn; la concejala Brenda Vimo; el diputado Juan Argañaraz; y el representante del Ministerio de Seguridad, Bruno Rossini.

Los temas abordados que tuvieron especial relevancia fueron la habilitación de algunas actividades económicas con sus respectivos protocolos para su funcionamiento y los controles de acceso al Departamento.

Los representantes de gobiernos locales expusieron la situación en sus localidades y analizaron cómo proceder ante las nuevas actividades habilitadas por el Gobernador Omar Perotti.

Al respecto, el Intendente Luis Castellano mencionó que “haber salido de la zona de transmisión por conglomerado representó una enorme noticia ya que se hacía cada vez más difícil contener a tanta gente que necesita trabajar. Y es también una muy buena noticia para todo el departamento. Era fundamental que nos reunamos hoy porque lo que debemos hacer es empezar a cuidarnos de los lugares de circulación comunitaria, como Córdoba, Buenos Aires, Chacho, entre otros. Lo más importante es que hoy tenemos que poner el acento en los accesos”.

En la misma dirección, aseguró que “con el Comando Unificado dialogamos y acordamos hacer un control no solo en la gente que entra a Rafaela, sino también en la que sale, porque después de 47 días, tirar todo para atrás, sería una pena. Está todo el mundo ansioso de poder salir a trabajar, y si a nosotros nos ingresa de nuevo el virus en la ciudad o en el departamento, va a ser problemático”. Y añadió: “Hay que tener en cuenta que sigue llegando gente de afuera. Hay que ser muy exigente manteniendo a esas personas aisladas. Les pido a todos que no aflojemos con eso y también con la gente que va o viene de lugares de circulación comunitaria”.

Castellano insistió en que actualmente hay cierta laxitud en las rutas: “No veo el mismo compromiso en otros lugares como el que estamos teniendo nosotros en los accesos a Rafaela. Por eso, no quiero flojera en ese tema, porque aflojar en ese asunto implicaría tirar para atrás un trabajo impresionante que venimos haciendo entre todos y con el compromiso de la ciudadanía. Hasta que no tenga seguridad de que hay mucho compromiso en los controles en las rutas en otros lugares, nosotros vamos a seguir firmes”.

El Senador Alcides Calvo, presidente del Comité de Crisis del departamento Castellanos, remarcó la relevancia de la ubicación geográfica del departamento, dada la presencia de las rutas nacionales 19 y 34, convirtiéndolo en una “llave importante para las provincias de Córdoba y Santiago del Estero”.

Conforme a ello, Calvo se comprometió a gestionar para la optimización de los controles de ingreso y egreso del departamento en las rutas nacionales y provinciales, ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial; y a analizar junto al Comité de Provincial de Emergencia, la situación de habitantes del departamento varados en otras provincias del país.