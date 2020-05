No evaluarán alumnos en este trimestre Locales 07 de mayo de 2020 Redacción Por EDUCACION

Una de las primeras decisiones ante el avance del coronavirus en la provincia de Santa Fe fue suspender el dictado presencial de clases en todos los niveles educativos y modalidades. Si bien, pese a las escuelas cerradas, el aprendizaje continuó de modo virtual, la ministra de Educación Adriana Cantero indicó por LT10 que no se calificará a los alumnos este primer trimestre de un ciclo lectivo inusual debido a la pandemia. "Es imposible calificar en un proceso que es inédito", dijo la funcionaria, quien argumentó: "Las normativas y los criterios de evaluación fueron pensadas para un contexto diferente, por eso este trimestre no va a haber calificación. Esta se había pensado con expectativas que se enmarcan en un sistema que no es el que está en funcionamiento en este momento a nivel educativo".

En ese sentido, aclaró que "no se pueden evaluar metodologías nuevas e innovadoras con sistemas viejos de calificación. Tenemos que bucear en nuevos modos de valorar porque los nuevos aprendizajes que están produciendo docentes y chicos son diferentes a los que se producen en el ámbito presencial".



CONTENIDOS A DISTANCIA

Por otra parte, la Ministra consideró que "la educación en la distancia" es un gran desafío en establecer un vínculo entre los educadores y los casi un millón de estudiantes de Santa Fe. "Es inédito en el mundo, por eso se busca la manera de construir experiencias nuevas que logren establecer una enseñanza diferente", comentó Cantero e hizo alusión a los "enormes" problemas de conectividad que hay en la provincia, y "los contextos socioculturales diversos".

Sobre esto último, precisó que tomando la experiencia de estos meses se fueron vertebrando alternativas para rescatar "lo viejo" que sea útil ante este tipo de limitaciones de conectividad. "Vamos a comenzar a distribuir 750 mil cuadernillos que fueron construidos en el ministerio de Educación para vertebrar esa propuesta de enseñanza con la cual vamos a ir tejiendo tramas de llegada a los chicos con multiplicidad de recursos", detalló. Entre ellos mencionó que para algunos "será la virtualidad, para otros la televisión, para otros la radio para llegar a todos los niños y niñas, incluso aquellos que están más desconectados".