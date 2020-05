Histórico: no se correrá en mayo en Indianápolis Deportes 07 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTOS IMS SIMON PAGENAUD. Su celebración en 2019. GANADOR. El piloto francés con su auto, la corona y el trofeo Borg Warner.

Por primera vez en su historial, las 500 Millas de Indianápolis no se disputarán este año en mayo, como ocurrió desde su primera edición, en 1911, cuando inscribió su nombre como ganador Ray Harroun, con un Marmon Wasp.

Desde ese año y hasta 1970, cuando se impuso Al Unser, con el Colt Ford que utilizaría el 28 de febrero de año siguiente para adjudicarse las 300 Indy de Rafaela, la competencia se llevó a cabo el 30 o el 31 de mayo.

En ese período hubo dos interrupciones. No se compitió en 1917 y 1918, por la Primera Guerra Mundial y tampoco se realizó la carrera entre 1942 y 1945, en esos años por la Segunda Guerra Mundial.

Empezaron a cambiarse las fechas de la prueba desde el año 1971, cuando volvió a triunfar Al Unser, con el mismo Colt Ford, en la edición número 57, que se desarrolló el 29 de mayo.

Desde entonces, la carrera más famosa del mundo, se llevó a cabo, siempre en mayo, pero en los días 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, variando las fechas, entre el penúltimo y el último domingo de mayo.

Este año, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, que afecta a todo el mundo y en particular a los Estados Unidos, el país con mayor cantidad de personas fallecidas y contagiadas, se decidió trasladar la fecha.

En principio, se reprogramó para el domingo 23 de agosto. según el informe de Roger Penske, el actual propietario del Indianápolis Motor Speedway.



LA ANTERIOR

La edición número 103 se disputó el 26 de mayo de 2019 y fue ganada por el francés Simon Pagenaud (Chevrolet), escoltado por el estadounidense Alexander Rossi y el japonés Takuma Sato (ambos con Honda).

Rossi y Sato ya habían triunfado en el Indianápolis Motor Speedway en los años 2016 (carrera número 100 en el historia) y 2017, respectivamente.

Por su victoria en la competencia del año pasado, Simon Pagenaud embolsó la suma de 2.669.529 dólares, sumando a la recompensa del primer lugar en la clasificación final, el premio correspondiente a la pole y el que recibir por liderar 116 de las 200 vueltas.



Víctor Hugo Fux