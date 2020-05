Participó de videoconferencias sobre Covid-19 con expertos de China

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) sumó una nueva actividad colaborativa en el marco de la pandemia global por COVID-19. En esta oportunidad y como parte de sus acciones de internacionalización y de desarrollo emprendedor, representantes de esta Universidad Pública participaron de dos teleconferencias con expertos de la República Popular China realizadas bajo el convenio de cooperación establecido con el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC).

Las comunicaciones se establecieron el jueves 30 de abril y fueron organizadas de manera conjunta entre la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de la Producción del Gobierno de Santa Fe y la Federación de la Juventud del Partido Comunista Chino. Ambas jornadas estuvieron encabezadas por el Vice-Secretario de esa entidad, Wu Wei.

La primera videoconferencia titulada “Experiencia del control COVID-19 en Wuhan”, estuvo a cargo de la Dra. Shu Li, Médica Asistente del Tercer Hospital de la Universidad de Pekín. Esta experta fue miembro del equipo nacional de rescate médico de esta Universidad y trabajó en la unidad de aislamiento del Hospital Tongji en Wuhan (ciudad china epicentro de la Pandemia de Coronavirus) desde el brote de la pandemia. La exposición abordó diversos puntos para el control y el tratamiento de la Pandemia a partir de la experiencia vivida en la renombrada ciudad. La Médica Especialista, describió los equipos interdisciplinarios, la dinámica y el desempeño de los centros de aislamientos, técnicas para la detección temprana de los infectados, entre otros aspectos.

En esta primera comunicación, participaron el Director Ejecutivo de CLEPEC, Mg. Diego Mazzoccone; las integrantes del Área de Relaciones Internacionales de la UNRaf, Lic. Hebe Leyendecker, Prof. Ma. Julia Lencioni y la Lic. Emiliana Hidalgo; el Dr. Roberto Vitaloni, Coordinador de Epidemiología de la Dirección de Salud Región Rafaela; el Dr. Jorge Rodríguez Zia, Coordinador de los Centros de Aislamientos de Santa Fe Ciudad; y el Dr. Jorge Pietro, Secretario de Salud Adjunto de la Provincia de Santa Fe.

Posteriormente, se realizó una segunda videoconferencia que se tituló “Emprendedorismo en el marco de la crisis COVID-19” y estuvo a cargo de 3 emprendedores ganadores del concurso nacional de emprendimiento juvenil organizado por la Federación de la Juventud de China (ACYF, según sus siglas en inglés), quienes estimularon la economía durante los tiempos difíciles de Pandemia. Ellos fueron los Sres. Huang Mushui, Presidente de Nanjing Chuangyi Children's Science and Technology Co., Ltd; Yang Zelin, CEO de ShenZhen Heils Union Technology Co., Ltd; Y Chuliang, Fundador de Anhui Create Molding Co., Ltd.

Para la misma se sumaron la directora del Área de Desarrollo Emprendedor de la UNRaf, Lic. Andrea Minetti; el Coordinador de UNRaf-Tec, Lic. Diego Zingerling; la Mg. Natalia Aníboli, Responsable Área Gestión en Tecnologías de Gestión a PyMES en INTI Rafaela; la Subsecretaria de Proyectos Científicos y Tecnológicos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Dra. Eva Rueda; el Subsecretario de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías, Tec. Lucas Candioti; y el Director Provincial de Economía Social, Agricultura Familiar y Emprendedorismo, CPN Guillermo Tavernier.







Sobre los emprendedores expositores:







Nanjing Chuangyi Children's Science and Technology Co., Ltd.



Con el fin de cambiar el negocio offline a online durante la pandemia COVID-19, el equipo desarrolló una serie de programas de capacitación titulados "Aula de nube científica del Dr. Han" y "Aula de nube robot del Dr. Han" para cubrir a más clientes, superando la limitación de espacio y tiempo basado en la fortaleza de Internet y proporcionando cursos compartidos gratuitos a escuelas primarias, jardines de infantes y grupos de jóvenes necesitados.







ShenZhen Heils Union Technology Co., Ltd.







Shenzhen Heils Union Technology Co., Ltd. proporcionó soluciones inteligentes contra la epidemia, incluido el panel de medición de temperatura de imágenes térmicas de alta precisión y la plataforma de gestión de registros de medición de temperatura en la nube, para satisfacer las necesidades del mercado, ayudando al Gobierno y a las empresas a que reanuden sus operaciones.







Anhui Create Molding Co., Ltd.







Ha desarrollado el sistema de alerta temprana de nuevos vehículos de energía en China. A su vez, la empresa quedó seleccionada para los "50 excelentes casos de emprendimiento que vale la pena aprender para estudiantes universitarios" a escala nacional.