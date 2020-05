El lamento de García Remohí Deportes 07 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El dirigente Carlos García Remohí, en su carácter de presidente de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, se lamentó por no haber podido llevar adelante la cuadrágesima edición del Rally de la República Argentina, programado originalmente para el último fin de semana de abril.

"Estaba todo en condiciones para que se dispute la competencia, que era especial por tratarse de la número 40 en nuestro país desde que nos incorporamos al calendario oficial del Rally Mundial", dijo García Remohí.

Agregó que "desde la organización y respondiendo a las normativas de la FIA, realizamos un trabajo muy bueno en materia de seguridad, que es la mayor exigencia d".el organismo".

Finalmente señaló que "hoy no sabemos si podremos correr este año a raíz de la pandemia, lo que sería una peña muy grande no solamente para nosotros, sino también para el calendario, porque la competencia que se lleva a cabo en la provincia de Córdoba, es la de mayor convocatoria, junto con la fecha de Portugal".