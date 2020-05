Aumentaron 500 por ciento los negocios de ganado por la web SUPLEMENTO RURAL 07 de mayo de 2020 Redacción Por La situación descripta en el título de la nota se contabiliza en Uruguay, donde al igual que en Argentina los remates por internet televisados siguen en aumento. ¿Se viene un cambio en forma de vender hacienda?

Con la aparición del coronavirus de este lado del océano Atlántico, también se multiplicó la aparición de nuevas formas del negocio ganadero o su consolidación, y prueba de ello es lo que pasa en Uruguay, porque ya se subastaron por estos medios más de 2,3 millones de cabezas, y se realizo la transmisión de más de 11.130 remates.

Estas formas de comercialización fueron denominadas por Luis Lacalle Pou -presidente de Uruguay, "la nueva normalidad", porque muchas cosas cambiaron en el sector agropecuario.

Es que el campo no puede parar. Por eso la comercialización de haciendas se volcó, mayoritariamente, a los remates virtuales, o con poco público, pero con transmisión por TV y web, según lo destacado en un informe de Noticias Agropecuarias.



UN AUMENTO DEL

500 POR CIENTO

La empresa uruguaya Rural, registró un aumento de un 500% en la demanda de servicios en el último mes.

Dedicada a brindar herramientas de tecnología a los consignatarios de ganado, como remates por Internet, transmisión por Pantallas y Subastas a Tiempo Fijo, superó sus 100 mil visitas en las últimas cuatro semanas.

"Para acompañar la solicitud del gobierno de quedarse en casa, brindamos software y asesoramiento para escritorios y consignatarios ganaderos", aseguraron Federico y Mateo Capdevielle, fundadores de la empresa.

Y ampliaron diciendo que "de esta forma se pueden realizar remates y ferias sin público, a través de un servicio donde compradores y vendedores se quedan en casa".



CON VARIOS AÑOS

DE OPERACIONES

Rural se encuentra operativa desde hace cuatro años en Uruguay, y tres en Argentina, pero registró un verdadero boom desde que se decretó el distanciamiento social.

"Con el software como base, incorporamos conocimientos sobre la dinámica de los negocios ganaderos para brindar servicios a los intermediarios", dijeron integrantes de la empresa.



LAS MODALIDADES

Uno de los servicios principales que ofrece Rural es la posibilidad de realizar un remate 100 por ciento digital, donde tanto los compradores como el martillero se quedan en casa.

De esta forma, un equipo de la compañía va al lugar y se encarga desde la instalación de cámaras hasta el servicio de transmisión en vivo.

Los compradores, por su parte, se comunican por vía telefónica en vivo con el escritorio para realizar sus ofertas.

Este servicio puede realizarse desde cualquier parte del país gracias al alto nivel de tecnología que ofrece Rural, incluso en aquellos puntos donde no hay Internet, explicaron.

Los remates por pantalla, por otro lado, permiten vender una hacienda en época de coronavirus.

El escritorio consigue los ganados y los certifica y Rural realiza toda la puesta en escena, la elaboración de catálogos, edita los videos, los sube a la web, habilita un sistema de pre-oferta y transmite en vivo el día del remate tanto por Internet como por Televisión (VTV+).

La subasta virtual en tiempo fijo es otro producto de la empresa.

"Se trata de un servicio en el cual, a través de una dirección de Internet, se cargan los animales a vender al mejor postor. Se realiza 100% sin público y demanda de una sola persona que concurra a realizar las filmaciones", se puntualizó.

Se cuenta con tecnología de alto desarrollo que mantiene conectados a los postores, de forma tal que estén informados si otra persona realiza una oferta más alta que la suya. El escritorio, por su parte, tiene la oportunidad de aceptarlas o rechazarlas.

"Llevamos más de tres años invirtiendo en alta tecnología y programación, porque buscamos ofrecer un servicio que sea práctico y de fácil uso para todos. Tratamos de hacer siempre las cosas sencillas, brindando un plus antes y después de cada servicio. Además, es muy importante para nosotros tener un trato directo y humano con el cliente‖, mencionó Federico Capdevielle, Country Manager de Rural Uy.

Por otra parte, destacaron que Rural experimentó un cambio en la audiencia de los remates en ambos países multiplicado por cinco en Uruguay y Argentina, y se comentó que "hasta el momento, hemos transmitido más de 11.130 remates, y facilitado la venta de aproximadamente 2.353.000 cabezas de ganado y 750.000 hectáreas".

Cabe señalar, que el portal de la firma recibió más de 3.468.000 visitas, 16.340 pre-ofertas y 3.000 mensajes. Por otro lado, Rural tiene una App para Android y IOS que ya lleva diez mil registros y, 100 mil visitas mensuales en su web.

"Hoy, cualquier feria que transmitimos pasa de las dos mil visitas y por lo que estamos seguros de que hay gente que está consumiendo este servicio que antes no lo usaba, con lo que somos conscientes de que seguramente empecemos a acompañar más ferias a través de internet".



NO SE DEJA DE LADO

De todas formas, y pese a los beneficios de lo digital en este momento, el trato humano y la confianza, tan necesaria en la relación de negocios rurales, no se deja de lado. Rural prioriza el asesoramiento y la ayuda personal en todos los pasos de su servicio.

El equipo de Rural está formado por diez programadores que innovan constantemente, además, está compuesto por un área de atención al cliente, marketing y diseño orientado en la mejora continua.

Y atrás de Rural hay un equipo de más de veinte personas.