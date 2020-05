"Por un caso positivo no se cancelerá una carrera"

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El jefe de la Comisión Médica de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), doctor Gérard Saillant, informó que la detección de un caso de positivo de coronavirus en el paddock de la Fórmula 1 no significará la cancelación de un Gran Premio.

El médico contó que "la situación ha evolucionado desde Australia, porque ahora tenemos un test de diagnóstico rápido y podemos aislar a quienes hayan estado en contacto con alguna persona infectada".

En Australia la Fórmula 1 intentó arrancar la temporada 2020 en marzo pasado, pero el Gran Premio debió ser cancelado luego que un miembro del equipo McLaren dio positivo por Covid-19.

Desde entonces, se suspendieron nueve pruebas del calendario, tras lo cual se trabajó para iniciar el campeonato el próximo 5 de julio en Austria bajo estrictas medidas para evitar complicaciones por el coronavirus.

Al hablar acerca de si hubiera un caso positivo una vez que se inició la competencia, Saillant reveló: "Para mí, el Gran Premio no se cancelará. Sería como decir que el metro se cierra porque un pasajero dio positivo".

Además manifestó en un medio francés: "Lo que pase en Austria puede variar respecto a lo que ocurra en Alemania o Hungría. Cada país tiene reglas diferentes y la situación del circuito y de los hoteles también influirá en el confinamiento. Si la pista está en el campo, la situación es diferente a la de la ciudad".

"Singapur o Vietnam deberían tener una organización médica completamente diferente si tuvieran que organizar un Gran Premio ahora. El Gobierno de Singapur podría obligar a todo el paddock a aislarse durante dos semanas antes de acceder a la pista", aseveró.

En tanto dijo que "con Austria, es diferente. El país está saliendo de una crisis que ha sido relativamente moderada. En est país, las reglas deljuego serían hacer algo en un paddock aún más seguro".

"Los test que se realizan hoy en día puede que no sean los mismos que los de julio. Cada vez se habla más de test más rápidos a los de saliva que evitan tener paradas a 1.000 personas y se habla de kits que te dan un resultado en unos minutos", expresó.

El jefe de la Comisión Médica de la FIA también explicó que "se trabaja en una App, de uso voluntario, para saber cuándo una persona ha estado a menos de un metro de alguien con el Covid-19".