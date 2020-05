Activación de servicios vinculados a la correcta disposición de residuos

En el marco de las nuevas medidas establecidas por el gobierno provincial y local, la Secretaría de Ambiente y Movilidad informa a los ciudadanos que se reactivará la prestación de servicios en el Eco Punto y se extenderá el horario de atención en el Complejo Ambiental, tomando las medidas preventivas correspondientes para continuar protegiendo la salud de la población en este contexto.El Eco Punto (ex estación de residuos clasificados), ubicado frente al cementerio municipal, abrirá sus puertas el lunes 11 de mayo, de lunes a viernes de 8 a 14. Para evitar aglomeraciones, por el momento permanecerá cerrado los días sábados y domingo.Los vecinos pueden acercar aquellos residuos especiales y voluminosos, que no se disponen diferenciados en la recolección domiciliaria ni de patio. Se recuerda que está prohibido arrojar residuos fuera del predio.El Complejo Ambiental, a partir del lunes 11 de mayo, normaliza su horario de atención de lunes a sábados de 7 a 18. Se recuerda a ciudadanos y transportistas habilitados a prestar servicios, que para concurrir a ambos establecimientos es importante contar con todos los elementos de protección y seguridad correspondientes.La secretaria de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso, señaló al respecto que “en este tiempo muchos vecinos nos venían solicitando la apertura del Eco Punto, pero era un espacio de riesgo que no podía abrir sus puertas. Todo el personal del lugar de hecho, estuvo abocado a tareas vinculadas a la situación de emergencia”.Y agregó: “Con las nuevas habilitaciones, ya podemos retomar este servicio tan importante para los ciudadanos, con algunas excepciones de días y horarios”. Sobre el Complejo Ambiental dijo que “este espacio brindó servicios durante todo el tiempo de cuarentena, pero con horario reducido. Como muchas actividades comienzan a reactivarse, ya normalizamos el horario”.Para más información o consultas se pueden comunicar al teléfono (03492) 15507915 o enviar un correo a [email protected]