Firman convenios para otorgar créditos

Tendrá lugar este jueves a la hora 9, en la Municipalidad de Rafaela, la firma de convenios para que micro y pequeñas empresas industriales, comerciales y de servicios del departamento Castellanos puedan acceder a créditos unipersonales. Dichos créditos tienen varios meses de gracia y tasa subsidiada. Podrán destinarse a la compra de materia prima e insumos, pago de sueldos, alquileres y servicios, y otros gastos estructurales a fin de sostener la actividad. Las empresas deberán estar inscriptas en AFIP, con una antigüedad no menor a 2 años y comprendidas en la categoría C o D del monotributo, como mínimo. De las firmas participarán representantes del Gobierno Provincial, de la Asociación Regional para el Desarrollo y de la Agencia de Desarrollo ACDICAR. Estarán presentes el ministro de la Producción de la Provincia, Daniel Costamagna; el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina; el senador provincial Alcides Calvo y el intendente Luis Castellano.En tanto, el gobierno de Santa Fe, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanzó dos líneas de crédito específicas para el sector turístico. Tienen por objetivo brindar una herramienta para la reactivación del sector en el marco de las consecuencias económicas que trajo aparejadas el período de aislamiento social preventivo y obligatorio por Covid-19. La primera está dirigida a Microempresas y Pymes, "con un monto de hasta $ 400.000 a sola firma para Capital de Trabajo, con una tasa variable que hoy rondaría cerca de 6,5%, con devolución en dos años y un período de gracia de doce meses. Los beneficiarios podrán ser monotributistas desde la categoría C en adelante", detalló el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti. La segunda línea de créditos es de hasta $ 2.500.000, "con una tasa variable, que hoy estaría en el orden del 12,9%, con un tope de hasta 30%, con devolución en dos años y un año de gracia incluido". Ésta excluye a los monotributistas y requiere de garantía real prendaria o hipotecaria."Creemos que estas dos herramientas son muy importantes, vinculadas al capital de trabajo, a la posibilidad de pagar sueldos o cualquier otro tipo de actividad; y que nos van a permitir transitar estos meses complicados y hasta tanto se restablezca la actividad del sector turísticos, que entendemos que quizás va a ser una de las más golpeadas, no sólo en Santa Fe o en la Argentina, sino a nivel mundial", afirmó Grandinetti. Estos créditos están destinados a los siguientes rubros: alojamiento, gastronomía, agencias de viaje, transportes turísticos, guías de pesca, prestados de turismo activo y otros prestadores turísticos. Para poder acceder, los interesados deberán cumplir con dos requisitos: haber tenido la actividad en funcionamiento hasta el 15 de marzo de 2020 (comprobable) y no poseer créditos del CFI en curso.En la Secretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, se recibirán las solicitudes y consultas. Las mismas pueden hacerse al correo electrónico: [email protected] , por vía telefónica al (0342) 155 910060 o en caso de retorno de atención en las oficinas a la dirección San Martín N° 1399 (Santa Fe) o al teléfono (0342) 4589475.