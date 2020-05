Fernández tiene el aval de expertos para una etapa de reapertura progresiva de actividades Nacionales 07 de mayo de 2020 Redacción Por Con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, del ministro de Salud, Ginés González García y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, Fernández recibió en Olivos a los infectólogos y epidemiólogos para escuchar su parecer respecto de la continuidad de las medidas para contener la propagación del coronavirus en el país.

FOTO TELAM REUNION. Fernández, junto a Ginés y Cafiero y los integrantes del Comité de expertos.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente Alberto Fernández obtuvo ayer el aval de los expertos para "una etapa de reapertura" de actividades, en lo que será una nueva etapa de la cuarentena, decretada hasta el próximo 10 de mayo inclusive. Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que afirmaron que el Comité de expertos está "de acuerdo en que se viene una etapa de reapertura progresiva que permita retomar el trabajo y actividades locales".

En ese marco, destacaron que hay que tener "extremo cuidado a los adultos mayores", y recomendaron "continuar sin actividades masivas, con el transporte público con capacidad limitada". Las mismas fuentes detallaron a Noticias Argentinas que "se avanzó en muchos protocolos de actividades", y aseguraron que los expertos consideran que "ganamos tiempo y preparamos al sistema sanitario".

"La sociedad ganó en conciencia y educación sobre como manejarse y cuidarse durante la pandemia", manifestaron los especialistas, entre los que estuvieron Pedro Cahn, Gonzalo Camargo, Javier Farina, Gustavo Lopardo, Eduardo López y María Marta Contrini, entre otros.

De esta manera, se trató del "inicio de una ronda de reuniones" que mantendrá en los próximos días para analizar si extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país.

Por la mañana, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología e integrante de la mesa de expertos que asesora al Gobierno nacional, Omar Sued, subrayó que "hay que tener claro que el 10 no van a levantar la cuarentena". "No es que van a poder salir todos, al gimnasio, al partido de fútbol o a una fiesta. Eso es imposible. Van a pasar varias semanas o meses antes de que se puedan implementar esas actividades", resaltó el especialista.

En diálogo con Radio Continental, el titular de la SAI advirtió que si la estrategia epidemiológica del Gobierno frente a la pandemia de coronavirus "sale mal" y se incrementa exponencialmente la cantidad de casos, "hay que volver a imponer medidas drásticas".

El Presidente participó del encuentro junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. También estuvieron presentes el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz,y la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizotti, entre otros.

Más temprano, Fernández había asegurado que el Gobierno prepara un "protocolo" para activar una serie de actividades a partir del próximo 10 de mayo, al tiempo que cuestionó a los sectores empresarios y de la oposición que reclaman terminar con la cuarentena "con una liviandad impresionante". "Este es el plan que tenemos. Si cumplimos, podemos salir, si no lo cumplimos, tenemos que sostener el plan que está en marcha", señaló el mandatario nacional sobre la cuarentena que finaliza el próximo domingo y que se extenderá con nuevos términos.

El jefe de Estado indicó que por estas horas el Gobierno trabaja para "organizar el protocolo de una serie de actividades económicas". "¿Cuál es la idea? Decirles ´Miren, gobernadores, si las industrias se abren con estos protocolos, podemos volver. Pero evitemos el transporte público, que las empresas se hagan cargo (de los traslados), evitemos el transporte interjurisdiccional, que trabaje la gente de la zona´", expresó Fernández en declaraciones a radio Con Vos.

A la vez, indicó que "los que gobiernan son muy conscientes de los riesgos" del coronavirus, pero otros sectores "hablan con una liviandad impresionante". "Hay que ser un poquito cuidadosos. Ayer leí una nota de Alfonso Prat Gay que decía que por la cuarentena están destruyendo la economía. Es impresionante. Lo dicen los que destruyeron la economía sin coronavirus. ¿Cómo se animan a hablar así? ¿Con qué autoridad moral hablan así?", cuestionó.

En el mismo sentido, también apuntó a los empresarios que piden mayor flexibilización de la cuarentena y a los planteos de economistas y profesionales contra la emisión monetaria y el déficit fiscal. "Fíjense lo vivo que mantenemos el aparato productivo del país que hasta pagamos el sueldo de los empresarios. No puedo entenderlos. Le pagamos desde el Estado, todos los argentinos. Para mantener en pie el sistema productivo", expresó.

Y agregó: "Me impresiona la liviandad con la que algunos opinan. Dicen que están preocupados por todo el déficit fiscal, pero el Estado se tiene que encargar de pagar el sueldo de todos los empleados. Pónganse de acuerdo. Si tenemos que pagarle a los empleados de ustedes, está claro que vamos a tener más déficit fiscal".

Por último, indicó que está a favor de que el Estado no interfiera en los acuerdos de recortes salariales que firman los empresarios con los gremios: "Hay gente que por no trabajar tiene menos costo, porque tiene muchos menos gastos".