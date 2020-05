Sin casos nuevos: 244 el total Locales 07 de mayo de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, dio a conocer anoche que a la fecha no se ha confirmado casos nuevos de COVID-19, con residencia en el territorio provincial. El total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 244 (solo se registraron 2 en los últimos 7 días). De esos casos, recordando que 22 pertenecen al departamento Castellanos (21 en nuestra ciudad y el restante en la localidad de María Juana), 238 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza). Hasta la fecha se registraron un total de dos fallecidos para la provincia (uno en Rosario y el restante en Rafaela), mientras que dos pacientes continúan internados en cuidados intensivos, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 187 pacientes confirmados presentan alta (83 definitivas y 104 transitorias). En la provincia se registraron 5.395 notificaciones de las cuales 5.023 fueron descartadas y 128 continúan en estudio.

A su vez, la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia comunica que pese a que no hay casos nuevos de pacientes con COVID-19 en Rafaela desde hace varios días, todavía existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados. Por ello, es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.

Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos. Al mismo tiempo, se debe evitar salir de no ser necesario, y hacerlo con barbijo o tapaboca; conservar la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros e higienizar nuestras manos con agua y jabón o alcohol, evitando llevarlas a la cara.

"Lo estamos haciendo muy bien. Sigamos cuidándonos cada uno, que así nos cuidamos entre todos". cerró el comunicado.