El retorno del fútbol en nuestro país, en medio de la pandemia de coronavirus, es incierto y aún parece estar lejano. No tiene fecha. Nadie puede asegurarlo. Antes del 30 de junio, fecha en la cual culminan muchos de los contratos de los planteles de la Primera Nacional, no será. Eso sí es seguro.

Ante ello, los diferentes clubes empiezan a manejar alternativas de qué hacer con dichos futbolistas. Si extender los vínculos. Si no. Mucho tendrá que ver el cómo será la definición de los ascensos.

Lo cierto es que en Atlético de Rafaela aún los dirigentes no han manifestado, por lo menos de manera oficial, que pasará con los 15 contratos que terminan. Días atrás el propio presidente, Eduardo Gays, comentó en este medio que será tema a tratar en los próximos días.

En la jornada de ayer el que habló con LT10 y dejó entrever que no continuará en la ‘Crema’ fue Nereo Fernández. “Seguramente no vamos a continuar los que terminamos contrato el 30 de junio”. Aunque luego, el arquero que contadas veces habló con la prensa desde su arribo a Alberdi, advirtió: “Salvo que haya otro pensamiento de la directiva”.

Así y todo el propio Fernández señaló que habló con dirigentes albicelestes: “Ayer (por el lunes) tuve contacto con la gente de Atlético y viendo un poco el panorama de cómo está la situación, quería interiorizarme un poquito más, se vienen tiempos difíciles donde voy a tener que seguir evaluando si continúo mi carrera o no”.



-¿Pensás en el retiro?



-Muchos jugadores estamos en la misma situación, tenemos el mismo pensamiento, quizás por la edad, y por todo lo que estamos viviendo hoy en día, se nos hace difícil a todos. En mi caso lo pienso todos los días, evalúo todo. Continúe o no en Atlético seguiré entrenando, seguiré intentando. Yo a mi carrera no le puse límites, hoy estamos en una situación difícil para los argentinos, para los futbolistas, y a muchas personas se nos hace difícil.



-El puesto de arquero permite poder extender unos años más la carrera…



-Si, tengo muchos años de vigencia donde hay muchas cosas que hacen que un arquero pueda extender la carrera, tenemos otros entrenamientos, otra actividad con respecto al jugador de campo y eso quizás te lleva a extender la carrera siempre y cuando las ganas las tengas y estés convencido que podes dar más. Yo, desde un primer momento, dije que quería jugar hasta los 40 años, lo hice y muy bien, tengo 41 y estoy todavía en actividad.



-¿Volverías a Unión?



-De Unión me tuve que ir de una forma que a no todos nos gusta, lo acepté, me fui calladito y quedó ahí. Desde mi desvinculación dije que una de mis metas, que no se si la voy a lograr, por lo menos lo quiero intentar, era volver. Armar un retorno, lo veo muy lejos, lo pienso, muchos hinchas que me escriben, me piden que vuelva, eso me ayuda, me alienta a seguir en mi carrera, ojala pueda pasar, en mi cabeza lo tengo. No depende de mí, sino de muchas cosas, pero hoy Unión con los arqueros que tiene está muy bien.



Una lectura que deja las declaraciones de Nereo es que los contratos que se vencen el próximo mes en Atlético no serán renovados, por lo menos en su mayoría. Mientras se esperan confirmaciones oficiales de lo que ocurrirá con el plantel profesional de la ‘Crema’ vale recordar que los jugadores que terminan sus vínculos son: Fernández, Sergio Rodríguez, Alexis Niz, Maximiliano Paredes, Franco Racca, Ignacio Liporace, Stefano Brundo, Reinaldo Alderete, Renso Pérez, Junior Mendieta, Joaquín Quinteros, Ijiel Protti, Denis Stracqualursi, Leonardo Acosta y Alan Bonansea.