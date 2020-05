"Estamos en una situación crítica" Deportes 07 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Claudio Chiqui Tapia habló en la jornada de ayer y comentó como es la situación económica de los clubes y se refirió a las reuniones que mantuvo con Sergio Marchi, líder de Futbolistas Argentinos Agremiados.

"Ojalá el fútbol vuelva de la manera que tiene que volver. Estamos llegando a mayo y se van a pagar los sueldos. Tenemos que ser solidarios entre todos", destacó Tapia en el programa radial Segundo Tiempo (Buenos Aires) y agregó sobre la situación particular de las instituciones: "Para los clubes, el único ingreso es de la televisión y la cuota que algunos socios, con mucho amor, vienen pagando".

Además, Tapia resaltó que la etapa que vive el fútbol argentino es “crítica” ya que “no se pueden gastar 100 si me entran 10”. En otro orden, se manifestó sobre las charlas que se iniciaron con Sergio Marchi.

"Con Sergio veníamos hablando desde antes. Ni bien se concretó la cuarentena, se empezaron a tener reuniones con ellos. Antes de decidir la finalización los torneos, no se recibió ninguna propuesta de su parte", aseguró.

Sobre el futuro después del 30 de junio, fecha donde caducan varios contratos de los planteles cerró: "Los dirigentes tienen buena voluntad y van a ir hablando con sus capitanes. Algunos clubes están acordando la continuidad de los jugadores y me parece bien".