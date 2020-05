"El penal que le atajé a Gigliotti marcó un antes y un después" Deportes 07 de mayo de 2020 Redacción Por Marcelo Barovero reconoció la importancia de aquella acción puntual, aunque en aquel momento fue cauto. "No hubo festejo porque el partido recién empezaba”, afirmó. Además, sobre su vuelta a River, agregó: "Se verá más adelante".

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ex arquero de River Marcelo Barovero se refirió ayer al penal que le atajó al delantero Emmanuel Gigliotti en el superclásico entre el "Millonario" y Boca en la Copa Sudamericana 2014, y aseguró que marcó "un antes y un después" en su carrera.

"Marcó un antes y un después en mi carrera. No hubo festejo porque el partido recién empezaba. Faltaban 85 minutos, todavía faltaba mucho", señaló Barovero en una videollamada que mantuvo con los juveniles de las divisiones inferiores de su ex club.

Además, habló de la finalización de su contrato con Rayados de Monterrey, su actual equipo en México, que será el próximo 30 de junio, y de un posible regreso a River.

"Nunca se sabe. Siempre estoy dispuesto a escuchar propuestas.

Pasé momentos muy felices en el club, pero se verá más adelante", dijo el arquero, de 36 años.

"Trapito" se consagró en el elenco del entrenador Marcelo Gallardo en la Copa Sudamérica 2014, la Copa Libertadores 2015, la Recopa Sudamericana 2015, la Suruga Bank 2015 y los dos campeonatos locales que se llevaron a cabo en 2014.