Santa Fe no calificará a los alumnos en el trimestre

El gobierno de Santa Fe definió no evaluar a los alumnos en este primer trimestre del 2020, ya que “no podríamos calificar un trimestre que ha sucedido en modos tan diferente con los criterios de la educación tradicional”, indicó la ministra de Educación, Adriana Cantero.

“No se pueden evaluar metodologías nuevas e innovadoras con sistemas viejos de calificación; tenemos que bucear en nuevos modos porque los nuevos aprendizajes, que están produciendo docentes y chicos, son diferentes a los que se producen en el ámbito presencial", señaló.

“En el marco de estas indicaciones, que empezamos a socializar con los docentes, estarían también los criterios de observación, ponderación y valoración de los procesos que se van desarrollando en este tiempo tan particular de enseñanza”.

La ministra remarcó que “al año no se pierde, porque el año escolar está en pleno proceso aunque sea de un modo diferente, y cuando volvamos a las aulas, fecha que depende de un criterio epidemiológico, vamos a estar vinculando las valoraciones del proceso que los chicos hayan realizado en este tiempo con el cursado presencial. Vamos a articular el ciclo lectivo 2020 con el 2021 trabajando con un criterio de continuidad de trayectorias escolares”, concluyó Cantero.