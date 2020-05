La revelación de Paredes sobre Messi y lo que viene Deportes 07 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Leandro Paredes, mediocampista de la Selección Argentina, explicó que Lionel Messi "se sintió muy cómodo" y se integró rápidamente al grupo formado por la nueva camada que convocó el técnico Lionel Scaloni.

"Nosotros lo tratamos como a uno más. Eso nos llevó a que Leo se meta tan rápido. Es difícil, no es fácil tratarlo como uno más", manifestó el volante de París Saint-Germain, proclamado campeón de la Ligue 1 francesa, en diálogo con Fox Sports.

Al mismo tiempo, agregó: "Tratamos que se sienta cómodo, que sepa que vamos a ir para el mismo lado, que vamos a estar con él en todas. Creo que eso fue muy bueno no sólo para él, sino para todos nosotros".

Paredes compartió cancha en once partidos (791') con Messi, el capitán de la Selección. Cuando más tiempo juntos pasaron, lógicamente, fue durante la Copa América de Brasil en 2019, en la que la Albiceleste logró el tercer puesto.