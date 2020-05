Carrillo reconoció un llamado

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El delantero Guido Carrillo afirmó ayer que el vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, lo llamó para interiorizarse sobre su situación en el fútbol español, pero descartó que haya habida una propuesta concreta para llegar al club "xeneize".

"He hablado con Riquelme, me ha llamado, pero no fue una propuesta concreta, es un jugador que representa mucho, ¿cómo no lo voy a atender?", indicó el atacante del Leganés de España.

Sin embargo el goleador evitó referirse a pormenores de la charla que tuvo con el ídolo y actualmente dirigente del club de La Ribera.

En declaraciones al programa "Closs Continental", el jugador surgido de Estudiantes de La Plata recordó que cuando estaba en el Mónaco de Francia había recibido algún llamado de Boca, pero no llegó a concretarse su arribo al club.

Carrillo reconoció que en ese momento el interés de Boca "fue una movilización importante", y agregó que si eso vuelve a suceder no sabe lo que diría.

"Ya me ha pasado que me han llamado de Boca cuando estaba en el Mónaco y fue una movilización importante. Hoy si pasa no sé qué diría. Es un club seductor para cualquier jugador y entrás en una vidriera de alto nivel", sentenció.

No obstante, Carrillo comentó que aún le queda una "deuda pendiente" en Europa que es afianzarse "de la manera" que él creía, como sucedió en Argentina.

"Pero el fútbol es cambiante y uno hoy dice algo, y mañana dice otra cosa. Siempre la idea es volver a Estudiantes y poder darle algo de todo lo que me dio", enfatizó.