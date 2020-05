La serie de Davis que Djokovic jugó con resaca Deportes 07 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La cuarentena en todas partes del mundo está dejando tanto tiempo libre a los deportistas, que muchos están utilizando este período para realizar diversas y entretenidas confesiones.

Esta vez, fue el talentoso tenista Novak Djokovic, durante un vivo de Instagram en diálogo con la tenista rusa María Sharapova. Uno de los seguidores le preguntó si alguna vez había jugado con cierta resaca tras una larga noche. El serbio no tuvo ningún tipo de inconvenientes en admitir: “He tenido algunas noches locas durante los fines de semana de Copa Davis. En realidad acabo de acordarme de la única vez. Fue en el año 2011. Venía de ganar Wimbledon, acababa de cumplir todos mis sueños. Viaje y estuve con el equipo pero pedí no jugar ningún partido oficial ese fin de semana contra Suecia. Al final me sacaron a jugar dobles el sábado. En ese partido, podemos decir que no vi la bola claramente, vamos a dejarlo ahí”, contó entre risas. ¿Cómo terminó ese enfrentamiento de dobles? Los suecos Aspelin y Lindstedt derrotaron a Nole y Zimononjic por 6-4, 7-6 y 7-5.