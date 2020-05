Con tapaboca y guantes Deportes 07 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB DE REGRESO. / Así fue el primer día de Lionel Messi y el plantel del Barcelona.

El Barcelona volvió ayer a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a los pertinentes exámenes médicos del COVID-19 antes de iniciar los entrenamientos en solitario en los próximos días.

Fue la primera vez que los jugadores volvieron a pisar las instalaciones del club después de que se inició su cuarentena el 13 de marzo, tras confirmarse la suspensión del encuentro que tenía planificado contra Napoli en el Camp Nou por Champions League.

Los futbolistas, con Lionel Messi a la cabeza, arribaron en sus respectivos autos y respetando las normas de distanciamiento social que rigen en España.

El astro argentino llegó solo, una postal atípica porque era habitual que compartiera el viaje al entrenamiento con su amigo y atacante del Barcelona, el uruguayo Luis Suárez. Por mucho tiempo no se verán esas escenas a las cuales se habían acostumbrado los fanáticos que veían llegar a los jugadores latinoamericanos al entrenamiento. Las nuevas reglas que impone el coronavirus tampoco les permitiría compartir el mate, el compañero infaltable de Suárez.

Si bien dentro de sus vehículos no es obligatorio el uso de barbijos, a los que no lo llevaron el club se los facilitó al entrar al lugar. Dentro del procedimiento pautado para este miércoles, se les tomó la temperatura para descartar fiebre, hubo una extracción de sangre y de muestras tomadas desde las mucosas. Los resultados estarán en 48 horas.

Aprovechando la presencia en el club, el personal médico les realizó un electrocardiograma y antes de abandonar el recinto, se les entregaron bolsas biodegradables con ropa deportiva, la cual deberán ponerse cuando vuelvan al complejo deportivo para entrenar.

Según estiman desde España, los jugadores que den negativo a las pruebas del virus podrían regresar a los entrenamientos este mismo viernes 8 de mayo.

A partir del plan establecido para el regreso del fútbol en España, cada profesional deberá arribar en su auto particular y se contemplará que entrenen como máximo seis futbolistas en el terreno de juego. También se mantendrá el distanciamiento social dentro del campo, incluso aplicando el doble de la distancia aconsejada por las autoridades médicas. El gimnasio sólo podrán usarlo como máximo dos jugadores a la vez y también respetando la distancia.

Al término de cada entrenamiento los futbolistas deberán guardar en la bolsa que se les entregó la indumentaria ya utilizada y luego enviársela al personal de limpieza de la institución.

Los futbolistas podrán ejercitarse individualmente en la Ciudad Deportiva una vez se conozcan los resultados y, según avance el proceso, el club irá adaptando los protocolos de trabajo para que las sesiones puedan ser cada vez más parecidas a las habituales.

Todo parece indicar que entre el próximo viernes 8 y lunes 11, tanto el Barcelona como el Real Madrid volverán a pisar el césped.