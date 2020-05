Potenciando hermanamientos en tiempos de crisis Locales 06 de mayo de 2020 Redacción Por Los representantes de las localidades hermanas de Fossano, Carcabuey, Sigmaringendorf y Rafaela dialogaron en forma virtual acerca de cómo se sobrelleva la pandemia de coronavirus y sus consecuencias en cada uno de sus territorios.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CON LAS "COMPUS". Representantes locales se contactaron con sus pares de ciudades hermanas europeas.

La pandemia del COVID-19 pone en evidencia la necesidad de mejorar la gobernanza del sistema de salud global, y en particular de los territorios locales como primera puerta del Estado ante la emergencia.

En el marco de la red de contactos que la Municipalidad de Rafaela mantiene con actores del ámbito público y privado en los planos regional, nacional e internacional, el Intendente Luis Castellano convocó a sus pares de las ciudades hermanas de Sigmaringendorf, Fossano y Carcabuey para intercambiar en una conferencia virtual, experiencias, proyectos y metodologías de abordaje sobre temas de común interés y potencial colaboración y acompañaron integrantes de la Maestría de Desarrollo Territorial – UTN, quien están colaborando en el proceso de reflexión, que se abrió a partir de este encuentro.

Participaron además de la videoconferencia, la presidenta de la Comisión de Hermanamiento Rafaela – Fossano , Norma Bruno; la presidenta de la Comisión de Hermanamiento Rafaela – Sigmaringendorf, Hebe Leyendeker; el presidente de la Comisión de Hermanamiento Rafaela – Carcabuey, Roberto Muriel; el miembro histórico de la Comisión de Hermanamiento Rafaela – Fossano, Carlos Rosso; la asesora – representante del Ejecutivo Municipal de Fossano, Ivana Tolardo, el integrante de la Asociación Melograno Fossano, Luca Bosio y la integrante de la Asociación Melograno Fossano, Elisa Giaccardi.

La conferencia tuvo tres momentos, en los que se habló del estado de situación epidemiológica y sanitaria de cada uno de los países participantes y de los territorios específicos de cada gobierno local, junto con los aprendizajes que han obtenido los representantes de las localidades, en el marco de la pandemia de COVID-19. Además, se habló de las estrategias y medidas llevadas a cabo durante la crisis y la etapa de aislamiento. Por último, se acordó generar un nuevo encuentro virtual.

El alcalde de Sigmaringendorf (Alemania), Philip Schwaiger expresó que “al día de hoy tenemos en Alemania 164.000 infectados. De ayer a hoy tenemos un aumento de más de 600 casos y un total de 6.812 fallecidos. La buena noticia que se han recuperado 133.000 personas. En nuestra región tenemos 7.470 enfermos y de 32 fallecidos. No tenemos nuevos infectados de COVID-19 en nuestra localidad. Tuvimos 25 casos teníamos en nuestra localidad”.

Agregó: “El primer problema que se detectó en la población fue entender la real gravedad que reviste esta pandemia. La gente creyó que se trataba de una gripe común. Hubo mucha gente con diagnóstico de coronavirus y muy pocos respiradores artificiales y equipamiento sanitario. Los números subieron muy fuerte y se tomaron las medidas para equipar con los respiradores necesarios. Y esperamos que los números sigan así, bajando, para que podamos normalizar la situación en industrias y en escuelas, y esperamos no tener una segunda ola de coronavirus”.

Darío Tallone, síndaco de Fossano (Italia), comentó que “en Fossano, una ciudad de 25 mil habitantes, hubo 6 muertos y 53 casos positivos, en una ciudad de 25.000 habitantes. Estamos haciendo todo lo posible para salir de esta situación. Agradezco a todos los ciudadanos de Fossano porque en la Fase 1 se comportaron muy bien, permaneciendo en sus hogares. Solamente el problema existe en los geriátricos, donde hay gente mayor que estamos tratando. Y esperamos que en la Fase 2, que comenzó ayer, se sigan comportando como hasta el momento. Estamos cerca de todos los ciudadanos brindándoles ayuda, no solo en la parte sanitaria, sino también económica porque es una situación muy difícil y todos necesitan que se les brinde una ayuda”.

“Esta situación, que hace 57 días que se está viviendo en Italia, no se vivió nunca en todo el país. Toda la gente quedó recluida en su casa por todo este tiempo y esto trajo aparejado problemas económicos”; remarcó el síndaco.

Al comenzar con dicha Fase 2, Darío Tallone aseguró que “se abrieron unas cuantas actividades, pero del estricto cumplimiento del uso de barbijos, guantes y la distancia de metro y medio entre las personas, si bien no va a hacer que cese esta situación, pero por lo menos hará que permanezca estacionada”.

Por su parte, Juan Miguel Sánchez Cabezuelo, Alcalde de Carcabuey (España) detalló que “aquí somos un pueblo de 2.400 habitantes. No tenemos casos de coronavirus confirmados. En España tenemos un número de más de 25.000 personas fallecidas, casi 220.00 casos positivos confirmados y se han recuperado unas 123.000 personas. Entiendo que tanto en Italia como España, y en menor medida en Alemania, el virus ha sido muy virulento y ha atacado muchísimo a la población. En Argentina, que ha llegado más tarde, los felicito por cómo han actuado los gobiernos de la nación, de la provincia y el municipal. La clave es el confinamiento y evitar los contactos para que el virus no se propague. Nosotros hemos aplicado tarde esta medida”.

El alcalde de Carcabuey continuó expresando que “desde un poco la experiencia que estamos teniendo aquí, y para Argentina que está en fases más atrasadas que nosotros, animo a que seáis firmes en el confinamiento. Entiendo que hay que tener un equilibrio entre lo social, lo económico y la salud, pero que pongamos por delante la salud de las personas antes que la actividad económica, que para eso luego tendremos que echar mano para que nos ayuden en la reestructuración de nuestros pueblos y ciudades”.

El Intendente Castellano contó la experiencia de Argentina: “A nosotros nos ha servido mucho la experiencia de España, Italia, Alemania porque podíamos ver anticipadamente lo que allí iba sucediendo mientras nosotros todavía estábamos transitando fines del verano y principio del otoño. Y pudimos, a partir de la decisión de nuestro presidente de Nación y los gobernadores que han acompañado, ir a una cuarentena que nos ha ayudado a que hoy en Argentina tengamos unos 4700 casos y 249 fallecidos. Y la verdad es que la población en Argentina, en la provincia de Santa Fe y en Rafaela se ha comportado bastante bien”.

Luego, Castellano detalló que Rafaela, “en las tres primeras semanas, comenzó a crecer porque llegaron 1.250 viajeros del exterior, y alcanzamos los 21 pacientes de coronavirus positivo y un fallecido, que para una ciudad de 100.000 habitantes, en relación a la cantidad de casos que hay en Argentina, es mucho. Pero a partir del confinamiento y el control, en 15 días la curva comenzó a bajar”.

Asimismo, agregó que también se van a poder habilitar algunas actividades económicas ya que a Rafaela ha sido retirada de la categoría de localidades que tienen transmisión por conglomerado. “La situación económica es apremiante y la gente necesita trabajar.

Por último, el intendente Castellano agradeció la participación, los aportes, “porque esto nos va dejando un aprendizaje. Como ciudades hermanas, esto nos sirve para unirnos, para intercambiar, para aprender y para estar más cerca, hasta que en algún momento podamos darnos un abrazo”.