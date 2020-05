Decreto municipal que regula actividades económicas habilitadas Locales 06 de mayo de 2020 Redacción Por EN LA CIUDAD

Este martes, el intendente Luis Castellano firmó el Decreto Nº 50.543 que regula las nuevas actividades habilitadas en nuestra ciudad, en el marco de la emergencia sanitaria. Recordemos que el Ministerio de Salud de la Nación anunció que Rafaela ha dejado de estar considerada dentro de la zona de riesgo como consecuencia de presentar circulación del COVID-19 por conglomerado. Esto posibilita la apertura de nuevas actividades para reactivar la economía.

Cabe aclarar que una de las medidas dispuestas establece que los comercios minoristas y mayoristas, exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio, sólo podrán realizar atención al público en el horario comprendido entre las 13 y las 18. Con respecto a esto, el intendente rafaelino decretó:

Art. 1.º).- Dispónese que los comercios minoristas y mayoristas de la ciudad, exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Decreto Provincial Nº 382/20, sólo podrán realizar atención al público los días lunes a viernes, inclusive, en el horario de 13:00 hs. a 18:00 hs. y los días sábados de 8:00 hs. a 18:00 hs.

Art. 2º).- La restricción horaria dispuesta no alcanzará a las Grandes Superficies Comerciales, Supermercados, Autoservicios y Minimercados, Almacenes, Despensas, Kioscos, Drugstores, y otros afines, farmacias, establecimientos vinculados a la salud y distribución y/o despacho de combustibles, que continuarán funcionando con los horarios establecidos en los Decretos Municipales Nº 50.515 y Nº 50.523.

Art. 3º.).- Regirán para los comercios enunciados en el artículo 1º) del presente, las restantes condiciones que con carácter temporal, progresivo y excepcional, se establecen en el Decreto Provincial Nº 382/20, Decreto Municipal Nº 50.523 y demás normas provinciales o municipales complementarias que se dicten en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada en la ciudad.

Art. 4º.).- Los comercios enunciados en el artículo 1º) que no den cumplimiento a lo regulado en el presente, serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ordenanza Municipal Nº 5174, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieren corresponder.



PARA EL INGRESO Y

EGRESO DE PERSONAS

En tanto, ya por la tarde, el intendente Luis Castellano firmó el Decreto Nº 50.542, a través del cual se aprueba un nuevo protocolo para el control en el ingreso y egreso de personas y vehículos a la ciudad de Rafaela, desde o hacia zonas de transmisión comunitaria o por conglomerado de COVID-19. Es importante tener en cuenta que ante la apertura de nuevas actividades económicas que incrementan la circulación, es necesario extremar las medidas de protección para evitar la propagación del virus. En este sentido, se decretó lo siguiente:

Art. 1.º).- Apruébense el Protocolo y la Declaraciones Juradas que como Anexos I, II y III, respectivamente, forman parte integrantes del presente y serán de aplicación para controlar el ingreso y egreso de personas y vehículos a la ciudad de Rafaela, desde o hacia zonas de transmisión comunitaria o por conglomerado de COVID-19.

Art. 2º).- Dispónese que a partir de la entrada en vigencia del presente, las personas que deban viajar hacia, provengan desde o hayan transitado por “zonas con transmisión comunitaria o por conglomerado de COVID-19”, deberán observar las normas de ingreso y egreso del Protocolo que como Anexo I forma parte integrante del presente, con los alcances establecidos en el mismo.

Art. 3º.).- Comuníquese el presente al personal de las distintas fuerzas de seguridad encargadas de efectuar el control de personas y vehículos en los puntos de acceso a la ciudad de Rafaela, a efectos de coordinar acciones de control concernientes al Protocolo mencionado en el artículo precedente, en el ámbito de sus competencias.

Art. 4º.).- Quienes desarrollen actividades comerciales, industriales y de servicios exceptuadas del aislamiento preventivo, social y obligatorio en la ciudad, deberán informar a la Secretaría de Prevención en Seguridad., la nómina de personas (personal, proveedores, clientes, pacientes, etc.) que deban ingresar a la misma por motivos vinculados a tales actividades, desde "zonas de transmisión comunitaria o por conglomerado" a fin de facilitar la aplicación del Protocolo mencionado. A tales fines completarán y presentarán la Declaración Jurada que como Anexo III forma parte integrante del presente. Dicha información no podrá ser utilizada para otros fines, será considerada confidencial y se preservará en todo momento la identidad de las personas.

Art. 5º.).- Las personas que no den cumplimiento a los procedimientos establecidos en el presente y sus Anexos, serán pasible de las sanciones establecidas en la Ordenanza Municipal Nº 5174, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieren corresponder.

Art. 6º.).- Facúltase a la Secretaría de Prevención en Seguridad a modificar y actualizar el contenido de los Anexos I, II y III del presente, mediante el dictado de Resoluciones en el ámbito de su competencia, de acuerdo a las necesidades de control de los accesos a la ciudad y la evolución de la situación epidemiológica.